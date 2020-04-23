Получивший штраф мужчина писал, что муниципалитет в карантин мог бы проявить понимание и не наказывать жителей, ведь многие лишились работы или доходов. Однако выяснилось, что проверка не была инициирована муниципалитетом. Проверку провели, поскольку поступила жалоба жителей.
Представители Вильнюсского муниципалитета сказали, что поехали в один из дворов на ул. Калварию, получив жалобу. После появления публикации на Delfi, в редакцию обратились жители дома и сказали, что жалобу они написали не просто так.
Читатель убежден, что нарушители понесли заслуженное наказание.
"Я снимал на видео, как жаловавшийся на штраф водитель мчится по середине двора, по пешеходной дорожке и по газону. По его вине и по вине других таких нарушителей двор превратился в болото, пройти по двору и не выпачкать обувь невозможно. Кроме того, эти водители уже умудрились заехать на своих автомобилях и на детскую площадку. Соседи уже больше не могут терпеть такие действия нарушителей, поэтому обращаются в муниципалитет, мы надеемся, что нарушителей начнут наказывать", – сказал мужчина.
Читатель сказал, что жить рядом с таким двором неприятно, а после карантина невозможно будет выпустить во двор детей.
"Я не смогу выпустить ребенка во двор, его может сбить автомобиль прямо на пешеходной дорожке", – сказал вильнюсец.
Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что жители должны соблюдать порядок и оставлять автомобили на парковке. Ездить по газону и пешеходной дорожке запрещается, за это, как и за неправильную парковку, грозит штраф в размере 30-90 евро.
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