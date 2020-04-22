Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте рассказала, какие услуги со следующей недели, с 27 апреля, можно предоставлять. Она рассказала, что конкретно можно, а что нельзя.
По словам Бушинскайте, с 27 апреля:
"МОЖНО предоставлять следующие услуги:
Стрижка, покраска, укладка волос и т.п.
Маникюр, гелевый маникюр и др.
В барбершопах - стрижка бороды (брить нельзя, только стричь).
НЕЛЬЗЯ предоставлять следующие услуги:
Предоставлять услуги солярия, поскольку человек там находится без одежды, он потеет.
Проводить лазерные процедуры, т.е. удалять волосы, выравнивать кожу, делать инъекции и др., поскольку это требует прикасаться к коже.
Депиляция (ни воском, ни иным способом).
Не разрешаются никакие косметологические услуги, т.е. коррекции бровей, губ, макияж, перманентный макияж, наращивание ресниц.
Массаж лица.
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