Какие услуги в салонах красоты разрешено предоставлять на втором этапе

По предложению Минздрава, правительство продлило карантин еще на две недели, до 11 мая. На следующей неделе начнется второй этап смягчения карантина.

Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте рассказала, какие услуги со следующей недели, с 27 апреля, можно предоставлять. Она рассказала, что конкретно можно, а что нельзя.

По словам Бушинскайте, с 27 апреля:

"МОЖНО предоставлять следующие услуги:

Стрижка, покраска, укладка волос и т.п.

Маникюр, гелевый маникюр и др.

В барбершопах - стрижка бороды (брить нельзя, только стричь).

НЕЛЬЗЯ предоставлять следующие услуги:

Предоставлять услуги солярия, поскольку человек там находится без одежды, он потеет.

Проводить лазерные процедуры, т.е. удалять волосы, выравнивать кожу, делать инъекции и др., поскольку это требует прикасаться к коже.

Депиляция (ни воском, ни иным способом).

Не разрешаются никакие косметологические услуги, т.е. коррекции бровей, губ, макияж, перманентный макияж, наращивание ресниц.

Массаж лица.

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