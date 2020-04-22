Частные детские сады могут открыться хоть завтра: решения ждут и воспитатели, и родители

После того как муниципалитеты сообщили, что они готовы принять детей в детские сады, выяснилось, что решение тут будет за правительством. На первом этапе смягчения карантина разрешили работу некоторых поставщиков услуг и магазинов, однако люди не могут работать, потому что им негде оставить малолетних детей. Они спрашивают – куда им девать детей детсадовского возраста?

Рекомендация простая – родители должны брать больничный. Родителей такой план удивляет – можно понемногу смягчать условия, но о тех, кто воспитывает малолетних детей, не думают.

Сейчас действует правило, в соответствии с которым, в детские сады принимают детей врачей, работников медицинского сектора и полицейских. Частные детские сады работают по такой же схеме, что и государственные.

Когда разрешат открыть детские сады, откроются и частные. Представители частных детских садов, с которыми общался журналист Delfi, заверили: если карантин отменят – они готовы открыться хоть завтра.

"Без проблем, – перед карантином мы дезинфицировали все поверхности 5 раз в день. Если решат открыть сады, мы вернемся к тому же порядку, будем выполнять другие требования. Паники нет, напротив, этого все ждут: и родители, и дети, и воспитатели. Но разумнее всего было бы стартовать, когда ситуация будет стабильной, когда мы будем видеть, что положение улучшается", – сказала директор детсада Parko jonvabaliai Рената Гинтале.

Директор центра Aviliukas Юрга Цибулскайте также сказала, что они готовы принять детей – во время карантина помещения постоянно дезинфицировали. Игрушки мыли и до карантина, поддерживали порядок.

Директор Христианского детсада Джульета Станкявичене заверила, что они готовы принять детей. "Конечно, мы готовы – ждем конца карантина. Никто из наших воспитателей не болел, никто не находился в самоизоляции", – сказала она.

Гинтале считает, что в детских садах, как и в бизнесе, условия карантина надо смягчать постепенно. Например, ввести требования - отдельный вход, не больше 5 детей в группах. Надо начинать с этого.

С таким предложением согласна и Цибулскайте. Она предложила ужесточить попадание в детский сад посторонних.

Директор детсада Mamos Delne Сольвейга Жукене считает, что принимать всех детсадовцев пока рано. Но что касается приема детей, чьи родители могут работать – такую возможность надо обсудить.

Все руководители детских садов заметили, что таком заведении, как детский сад сложно организовать соблюдение дистанции и ношение масок детьми.

Поэтому пока детские сады закрыты, у работающих родителей есть два варианта: нанимать няню или же сидеть на больничном до окончания карантина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!