Сквернялис: на длинные выходные пока ограничения не планируем детские сады возможно откроются до начала лета

Правительство Литвы 22 апреля приняло решение продлить карантин до 11 мая, но при этом смягчают некоторые условия. Премьер-министр Саулюс Сквернялис после заседания правительства представил новости и обсудил приближающийся День матери.

"Карантин продлили до 11 мая. Параллельно приняты смягчения условий, что позволяет эпидемиологическая ситуация. Часть послаблений вступит в силу с 23 апреля, часть – в понедельник, 27 апреля. Что касается Неменчине, решено, что полностью режим ослаблен не будет, ограничения будут действовать до 24 ч. 27 апреля", – сказал премьер.

Он прокомментировал и ближайшие долгие выходные. Сквернялис сказал, что пока не планируют ограничивать движение, как это было сделано на Пасху.

"Что касается длинных выходных - Дня матери, принцип остается тот же, что и на Пасху – лучше всего поздравлять на расстоянии, опасность никуда не исчезла. Пока такие ограничения, как в пасхальные выходные, не планируем. Наверное, будет рекомендация не ехать, но пока неизвестно, целесообразно ли применять запрет, пока такая возможность не исключена", – сказал премьер.

Он напомним, что, несмотря на послабления, все средства защиты остаются в силе.

"Хочу напомнить, что карантин продолжается, маски надо носить, в магазинах действует режим особой самозащиты. (...) Хочу, чтобы мы понемногу вернулись к прежней жизни, но не забывали о защите и дистанции", – сказал премьер.

Сквернялис сказал, что первыми из воспитательных учреждений могут открыться детские сады. 1 июня выбрали как дату, если сценарий будет неважным. Похоже, воспитательные учреждения могут открыться раньше.

"Мы видим главное, дискуссии идут в первую очередь о работе детских садов, мы говорим и о школах. Это еще может меняться, решения могут быть приняты и раньше, не обязательно с 1 июня, это выбрано на случай худшего сценария, может быть и раньше", – сказал он.

На данный момент Сквернялис сказал, что родители, которые могут выходить на работу, но им негде оставить детей, должны обращаться в муниципалитеты. По словам премьера, муниципалитет должен позаботиться об уходе и питании ребенка. Муниципалитеты сами будут решать, где будут предоставлять такие услуги.

"Это особенно актуально людям, которые должны работать (или могут начать работу) на рабочем месте, а не дома – а детей им оставить негде. В таком случае надо получить справку от работодателя о представить ее муниципалитету. Муниципалитет обязан позаботиться о вашем ребенке, занять его и обеспечить питание. Где эти услуги будут предоставлять, решат муниципалитеты", – писал в фейсбуке Сквернялис.

Как это ни парадоксально, но правительство не разрешило открыть детские сады и школы. Несмотря на это муниципалитеты крупных городов намерены принимать детей именно в детских садах, как это сейчас происходит с детьми врачей. Правда, это решение правительства было сюрпризом для представителей муниципалитета.

Представители Вильнюсского муниципалитета сказали, что таких детей в детские сады готовы принять с понедельника. Но должно быть выполнено одно условия - работать должны оба родителя.

Премьер сказал, что по-прежнему рекомендует жителям работать удаленно.

"Что касается рынка труда, мы не меняем наши рекомендации – если это возможно – продолжайте работу дистанционно. Предлагаем руководствоваться этим. (…)", – сказал он.

"Общий принцип сохранился – чем меньше контактов, чем больше бесконтактной работы, это надо соблюдать", – сказал он.

Премьер пояснил, то тестирование популяции необходимо провести, чтобы получить общую картину. "Это поможет прогнозировать многое – и возможные угрозы, текущую ситуацию, может быть, мини-всплески.

Это естественная работа, ее надо выполнять, продолжать массовое тестирование вслепую - направить его на определенные группы, чтобы иметь точную картину", - сказал Сквернялис.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует с 16 марта. В среду было принято решение, что откроют уличные кафе, салоны красоты, музеи, библиотеки, зоопарки и некоторые другие культурные места и бизнес.

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