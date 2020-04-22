Из-за кибератаки в работе сети Telia возникли перебои: ситуация уже под контролем

В среду по причине кибератаки имели место перебои в работе сайтов и в услугах некоторых компаний, пользующихся сетью телекоммуникационной компании Telia.

Телекоммуникационная компания Telia сообщила, что испытала сложную DDoS-атаку на инфраструктуру Hostex, которая в 17 часов была взята под контроль.

"Команды специалистов Telia взяли под контроль хакерские потоки и направили международный интернет через свое другое соединение", – говорится в сообщении.

Из-за атаки временно замедлилась работа сайтов некоторых компаний или были недоступными их услугу, сейчас их работа восстановлена.

По утверждению Telia, основа часть телекоммуникационных услуг компании не была затронута воздействием хакеров. Это не повлияло на качество связи частных клиентов.

В связи с неполадками в сети Telia в среду временно был недоступен и сайт агентства новостей BNS.

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