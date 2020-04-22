Адвокат директора Klaipėdos hosisas: если к преступлению относятся терпимо, может, это не преступление

У частного хосписа Klaipėdos hosisas остался один день на выполнение требований Национального центра общественного здравоохранения и устранения всех недочетов, а прокуратура уже начала расследование в связи с возможной преступной хозяйственной деятельностью. Адвокат директора хосписа говорит, что еще рано утверждать, что компания что-то сделала не так, вопрос может решить только суд.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что положение в хосписе "как минимум скандальное". Когда выяснилось, что в хосписе разгорелся очаг заражения коронавирусом, сразу же проверили помещения и документы. Выяснилось, что у хосписа был гигиенический паспорт на присмотр за одним пациентом, а их в хосписе было 38.

"Если все обстоит так, как нам сообщили, то это криминал. Это безответственное поведение", – сказал Верига.

Директор хосписа Раса Дагене обратилась к адвокату. Адхокат Хенрикас Мацкевичюс сказал, что пока он читает документы, и не может ответить на все интересующие общество вопросы. Однако он назвал публичную критику Вериги поспешной и сравнил ее с историей об использованной защитной одежде в Каунасе.

Адвокат сказал, что некоторые указанные недочеты ему показались странными. "Например, в коридоре здания висят две картины, которые трудно дезинфицировать. Пока в стране такая ситуация с коронавирусом, я согласен, но что это решает? Не знаю. Если будем говорить о таких зацепках, то я и не такое могу найти", – сказал он.

Адвокат сказал, что если люди в хосписе находятся незаконно, но их никто оттуда не забирает, то, может, это существенное нарушение, как его называют, не является преступлением.

"Если к преступлению относятся терпимо, может оно не преступление? В практике Верховного суда сказано, что если, например, знают, что человек торгует наркотиками, но все равно ждут, когда он их кому-то продаст, то это называется провокацией. Так на самом деле либо пусть дают разрешение, либо прекращают нарушение. Нельзя быть терпимыми к нарушению", – сказал адвокат.

По его сведениям, Дагене все еще находится в хосписе с пациентами, по данным адвоката, она здорова. Мацкевичюс сказал, что его клиента обвиняют в том, что она не декларировала свою должность.

"Неужели, если она сообщила бы Клайпедской больнице, что является директором хосписа, это защитило бы хоспис от коронавируса? Или из-за этого умерли три человека? Это абсурд. Сарказм. Поймите, это формальности, которые ничего не меняют. Кроме того, представитель Службы аккредитации говорит, что деятельность хосписа законная. Так кому мне верить?", – сказал адвокат, заметив, что надо руководствоваться фактами.

Дагене сообщила своему начальнику, главе Клайпедской университетской больницы, о том, что является директором хосписа 16 апреля 2020 года.

По словам главы Национального центра общественного здравоохранения Роланды Лингене, 22 апреля в хосписе зарегистрированы 45 случаев заболевания коронавирусом (33 пациента и 12 работников). 4 из этих работников оказывали помощь больным на дому, всего они обслуживали 18 пациентов. Выявили 17 из них.

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