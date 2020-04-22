Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая откроются все магазины

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако на следующей неделе будет начат второй этап смягчения его условий. Это означает, что при соблюдении определенных правил, начнут работать уличные кафе, салоны красоты, библиотеки, зоопарки и другие места.

"Поскольку в Литве сейчас проводят не только рекордное количество лабораторных исследований, но и количество случаев коронавируса фиксируется рекордно небольшое, логично продвижение вперед, смягчая некоторые условия", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В среду правительство Литвы решило, что второй этап смягчения карантина начнется 29 апреля.

Министр здравоохранения сказал, что со следующей недели появятся исключения и в порядке ношения масок: их не надо будет надевать в уличных кафе и во время принятия пищи в кафе.

Со следующей недели можно будет сдавать экзамены на вождение в Regitra, играть в гольф, заниматься спортом на улице, посещать зоологические и ботанические сады, музеи и библиотеки. Откроются салоны красоты.

В среду также стало известно, что правительство намерено разрешить работу всех магазинов, включая те, которые находятся в торговых центрах. Они смогут открыться с четверга.

Об этом BNS сообщил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. По его словам, правило входа снаружи отменяется, однако важно обеспечивать безопасность и дистанцию между людьми.

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