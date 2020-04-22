Черная сторона карантина: волонтеры линии помощи слышат ужасные истории

"Детская линия помощи", действующая при Государственной службе по правам детей и усыновлению, и во время карантина работает, не покладая рук. В пресс-релизе сказано, что консультанты линии Анастасия и Эгле рассказали - изоляция выявила и заострила проблемы, существующие в семьях.

Поскольку во время карантина дети много времени проводят в компьютере, не дремлют и злоумышленники, действующие в сети. В этот период консультанты "Детской линии помощи" оказывали помощь и жертвам сексуального насилия.

– Какие звонки, на какие темы вы получаете во время карантина?

Анастасия: Во время карантина "Детская линия помощи" получает звонки, связанные с насилием. Обычно звонят взрослые, чтобы сообщить о детях, за которыми не смотрят, о физическом или психологическом насилии.

Например, одна женщина рассказала о живущей по соседству семье, в которой родители полученные деньги тратят на алкоголь, выносят из дома продукты, вещи, продают все это, а вырученные деньги снова тратят на алкоголь, дети голодают, просят поесть у соседей.

Нам звонят и те граждане, которые хотят сообщить о соседях, которые, возможно, применяют психологическое насилие (кричат на детей, обзывают их, бранятся при детях и т.д.). В таких случаях мы просим предоставить информацию о семье, чтобы передать ее социальным работникам. Анонимность звонившего в таком случае соблюдается.

– С какими трудностями в семьях сталкиваются дети? Что вы советуете?

Эгле: Чаще всего в семьях фиксируют психологическое и физическое насилие, а также неприсмотр за детьми. Во всех случаях информация передается отделу по правам детей по месту жительства семьи. Поскольку специалистам нужны данные о семье, мы призываем звонящих обращаться по номерам этой службы, даем контакты.

В такой период у родителей также возникают проблемы при общении с детьми. Мы рекомендуем родителям звонить специалистам "Родительской линии".

Однажды нам позвонила женщина, которая сказала, что ей сложно найти общий язык с дочерью. Она сказала, что дочка избегает выполнять свои обязанности, например, не делает уроки, не убирает в комнате и т.д. Женщина перепробовала все возможное – и поощряла и наказывала, но все имело короткий эффект.

Женщина не знала, что делать, как сохранить хорошие отношения с ребенком. Мы предложили обратиться в "Родительскую линию" и к психологу.

– Жалуются ли дети и родители на удаленное обучение? на что именно жалуются? Что вы советуете?

Анастасия: Пока нам не звонили с такими жалобами. Вообще во время карантина уменьшилось количество звонков, связанных с буллингом и жалобами на действия работников школьных учреждений.

Вероятно, это связано с тем, что дети занимаются удаленно, контакты с детьми и учителями ограничены.

– С какими еще случаями вы сталкиваетесь во время карантина?

Эгле: Во время карантина поступает много обращений в связи с конфликтами во время разводов, когда один из родителей не разрешает детям видеться с другим

– Были ли звонки, связанные с нарушением прав детей в интернете?

Эгле: Был звонок, связанный с темой сексуального насилия. Звонил ребенок, который сказал, что получает на Facebook сообщения и записи сексуального характера, его просили прислать свои фотографии в обнаженном виде. Ребенку угрожали. Мы сообщили в полицию и в службу по правам детей. Мальчику посоветовали не отвечать на такие сообщения и рассказать обо всем родителям.

О неподходящих действиях в интернете надо сообщать на сайт www.draugiskasinternetas.lt. Информацию о безопасности в виртуальном пространстве можно получить на сайте www.esaugumas.lt. С "Детской линией" можно связаться:

• По бесплатному телефонному номеру 116 111.

• По эл. почте info@pagalbavaikams.lt или skyrybos@pagalbavaikams.lt. Больше информации можно получить на сайте www.pagalbavaikams.lt.

• Консультации online можно получить на сайте www.pagalbavaikams.lt.

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