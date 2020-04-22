Депутаты и активисты призывают президента Литвы поддержать Тайвань

Пятьдесят членов сейма Литвы и более ста деятелей культуры и науки в среду обратились к президенту Гитанасу Науседе с призывом поддержать на высшем уровне вовлечение Тайваня в деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Авторы открытого обращения призвали президента Г. Науседу "на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения".

Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС).

Авторы обращения утверждают, что Литве следует продемонстрировать Тайваню солидарность, оценив его прогресс в борьбе с распространением коронавируса, а также поддержку со стороны Тайваня Литве в годы советской оккупации и при восстановлении независимости.

"Хотя реакция Тайваня на пандемию коронавируса цитируется как мировой образец доброй практики, Китай препятствует участию Тайваня в (деятельности) ВОЗ даже на правах наблюдателя, обмену им положительным опытом и своевременному получению им важной информации для борьбы с пандемией", - говорится в письме.

"Мы считаем, что теперь, по прошествии тридцати лет после 11 марта, Литва сама созрела для того, чтобы продемонстрировать свои обязательства перед основополагающими конституционными ценностями свободы и демократии, выразив подобную поддержку Тайваню", - утверждают авторы.

По их мнению, развитие политических и дипломатических отношений Литвы с Тайванем также стало бы "хорошим поводом для более тесного сотрудничества" с США.

Письмо подписали 50 парламентариев, включая вице-председателя сейма, "агрария" Арвидаса Некрошюса, лидера оппозиции и председателя партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и главу либералов Викторию Чмилите-Нильсен.

Свои подписи под обращением также поставили десятки известных представителей культуры, науки и искусства.

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