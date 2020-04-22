Со среды декларации могут подавать все жители Литвы

22 апреля начинается второй этап подачи деклараций за 2019 год. На этом этапе подавать декларации могут все жители Литвы.

С 15 апреля декларации могли подавать самозанятые жители Литвы.

Ранее представитель Государственной налоговой инспекции Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что как и каждый год, в этом году доходы должны декларировать больше 1 млн. жителей. В этом году жителей ждет новшество – доходы будут декларировать с помощью путеводителя.

Это значит, что жителям не придется открывать форму GPM308 и думать, какие доходы, в какую строку вписывать. Вместо этого житель должен отвечать на вопросы путеводителя. В этом году жители могут перевести 1,2% благотворительным организациям, и по 0,6% – партиям и профсоюзам.

После декларации доходов жители могут вернуть переплату налогов.

Декларации обязаны подавать люди, получающие доходы от аренды, проценты по кредитам, трудовые доходы из-за рубежа, самозанятые лица, а также те жители, которые обязаны декларировать доходы и имущество по закону (например, госслужащие и политики).

В этом году жители должны декларировать доходы до 1 июля.

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