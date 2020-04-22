Представитель парикмахеров: надеемся, что клиенты сами во имя солидарности доплатят по несколько евро

Президент ассоциации парикмахеров и работников салонов красоты Йоланта Мачюлене в передаче "День на Delfi" сказала, что не думает, что цены на услуги после карантина поднимутся, однако она сказала, что это на самом деле было непростое время, поскольку у большинства работников этой сферы не было сбережений, они к таким черным дням не были готовы. Надеются, что вернувшиеся клиенты из солидарности сами доплатят по несколько евро.

На вопрос, хорошее ли решение, что в скором времени будут открыты парикмахерские, она сказала, что и до карантина гигиенические требования к салонам красоты были жесткими.

По словам Мачюлене, регистрация клиентов - это единственный способ управлять их потоком, а делать это просто необходимо.

"Согласитесь, что для всех сейчас это время, практически 7-я неделя без работы. Наверное, у всех есть свой поток клиентов, если мы сейчас этого не сделаем, позже справиться будет сложно. Предварительная регистрация ограничена, каждый, думая о том, как будем работать после карантина, начинает думать и считать. Надо подумать, как принять клиента, чтобы он был один, потом убрать помещение, продезинфицировать. Особое внимание должны будем уделить безопасности клиента. Поэтому предварительная регистрация будет на пользу всем – как клиентам, так и работникам, чтобы посчитать, сколько можно принять людей, чтобы соблюдать требования гигиены", – сказала Мачюлене.

Она сказала, что сейчас важно получить конкретные указания правительства, поскольку пока их очень не хватает.

"Знаете, трудно сказать, как все будет, мы понемногу готовим амуницию – маски, щитки, перчатки, антисептик, мы пополняем запасы, многое было и до карантина. Требования гигиены в случае с парикмахерскими и салонами красоты значительно ужесточены, мы выполняем все требования. Все поверхности, руки и инструменты дезинфицируются.

А что касается клиентов, будем считать, делать так, чтобы одновременно в помещении не было нескольких человек. Главное сейчас получить от правительства конкретные указания. Мы хотим знать, сколько можем работать, кто может. Пока ничего конкретного нет. Мы не хотим проблем, чтобы потом начались проверки и нам выписывали штрафы", – сказала Мачюлене.

По ее словам, у большей части работников этой сферы сбережений нет.

"Могу сказать, что до сих пор лишь небольшое количество людей получили выплаты, это чуть больше 100 евро. Вы, наверное, согласитесь, что это ничтожная сумма. Есть люди, у которых есть не один и не два ребенка. У меня есть ЗАО, я плачу налоги, пока я не получила ни цента, несмотря на то, что плачу все налоги", – сказала собеседница.

Женщина сказала, что трудно сказать, доходная ли это специальность, но на черный день отложить деньги нелегко.

"Сложно сказать - доходная или нет – сложно составить все знаки равенства, все зависит от прибыли. Это не производство, а услуга. Сегодня пришли несколько клиентов, как накопить денег, если ты работаешь в месяц, скажем 14 дней? Мы делимся работой пополам. Полмесяца работаем, другую - нет. Из заработанных денег платим налоги, другие платят "Содре", подоходный налог, плюс инструменты, подручные средства, за рабочее место, услуги. Не знаю, какой должна быть сумма, чтобы хватило на черный день", – сказала Мачюлене.

Она не считает, что цены после карантина вырастут, но предлагает клиентам проявить солидарность.

"Знаете, я буду открыта и так скажу: если наши дорогие клиенты вернутся к нам, и каждый из солидарности доплатит по несколько евро, мы будем благодарны. Что касается роста цен, не думаю, что кто-то будет это делать, ведь сначала надо встать на ноги", – сказала президент ассоциации.

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