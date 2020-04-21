Ситуация в Клайпеде накаляется: глава частного хосписа выдвигает ультиматумы

Клайпедские власти одно за другой перечисляют нарушение в клайпедском частном хосписе Klaipėdos hospisаs. Глава хосписа заявила, что новая команда не сможет работать, поэтому с пациентами до сих пор работают и те, у кого был контакт с больными.

На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации директор Клайпедского департамента Национального центра общественного здравоохранения Раймундас Григалюнас сказал, что хоспис не выполняет указания, которые были даны.

"Главный момент - хоспис вообще должен был работать лишь в одной палате. Но на деле это не так. Это существенное нарушение. С учетом болезней пациентов, просим директора дать ответ, когда же настанет день обучения для всех новых членов персонала", – сказал Григалюнас.

Глава хосписа Раса Дагене находится в нем уже четвертые сутки. Она говорит, что с четверга начнет работать только новая команда, а те, кто работал до этого, в хоспис не вернутся. Глава хосписа на критику отвечает, что главное сейчас - урегулировать обстановку, а вопрос документов будет решаться потом.

"Я могу и сейчас оставить одну палату, только возникает вопрос, куда девать пациентов", – ответила Дагене.

На просьбу обеспечить средствами защиты Минздрав отреагировал мгновенно, все необходимое будет доставлено. Как частная организациях хоспис обо всем должен был позаботиться сам, но вовремя этого не сделал.

Кроме того, люди зафиксировали, что на ул. Юрос, из хосписа выходит медперсонал. Люди ходят на улице, выбрасывают медицинский мусор в общие контейнеры.

Муниципалитет, получив эту информацию, сразу же послал на место специалистов, которые дезинфицировали асфальт, контейнеры, тротуары. Сейчас у здания дежурит полиция.

Новая команда подготовлена для работы в три смены.

Дагене говорит, что берет всех, кто согласен работать в хосписе.

К четверг Дагене обещает хотя бы минимально обучить новых работников, тогда члены персонала, у которых был контакт с больными, смогут изолироваться, как того требуют действующие правила.

Григалюнас сказал, что хоспис должен был сделать это после первого предупреждения. Дагене защищает свой хоспис и выдвигает ультиматумы.

"Если у нас нет гигиенического паспорта, то до завтра мы его не получим. Что нам делать? Продлите, сделайте так, чтобы он действовал на все здание, другого варианта нет. Ситуация такова, какая есть. Нам надо работать, у нас есть пациенты, мы должны работать, значит, у нас должно быть разрешение на работу", – заявила Дагене.

Григалюнас заверил, что даже без заявлений он такие разрешения выдавать не намерен, но возить людей туда-сюда нет надобности.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас напомнил, что у директора хосписа было время на легализацию деятельности. "Не мы загнали хоспис в такие условия", – сказал он.

Пока на самом деле некуда перевести 30 пожилых пациентов хосписа, поэтому надеются найти решение, которое позволит хотя бы временно ввести порядок в хосписе.

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