В Литве фиксируют беспрецедентную засуху: в Немане уровень воды на два метра ниже нормы

В Литве фиксируют беспрецедентную засуху, которая нехарактерна для апреля. Из-за засухи значительно упал уровень воды в некоторых реках.

Как сообщает Литовская гидрометеорологическая служба, в этом году апрель начался с падения уровня воды в реках, несмотря на то, что в обычные годы уровень воды в апреле был самым высоким. В последние годы в Литве летом фиксируют засуху, а зимой бывает немного снега и льда, поэтому гидрологический режим недостаточно пополняется водой.

Во второй половине марта, по данным гидрологов, в больших реках Литвы (в Немане у Смалининкай, Нерис у Вильнюса и Йонавы, Невежисе у Паневежиса) уровень воды не достиг среднего многолетнего показателя. Уровень воды в части рек еще не достиг многолетнего показателя. Например, в Немане у Друскининкай во второй половине марта уровень воды поднялся до 90 см, а средний многолетний показатель был 100 см. В апреле этот уровень упал и составляет всего 18 см.

Ситуация в первые недели апреля очень отличается от обычной ситуации в это время года. В части рек (в Венте у Скуодаса, Нямунелисе у Табокине, в Швянтои у Аникщяй и в Жеймине у Пабраде) уровень воды пока на 30-70 см ниже среднего многолетнего. В Нерис у Вильнюса и Йонавы и в Невежисе у Паневежисе на 100 см ниже, а в Немане у Смалининкай на 258 см ниже средней многолетней нормы. Реки свидетельствуют о беспрецедентной засухе.

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