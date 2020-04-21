Такое решение было принято главой службы по чрезвычайным ситуациям, министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой.

Во время карантина лечение этих людей будет оплачиваться из Фонда обязательного страхования здоровья, а потом компенсированы из госрезерва.

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