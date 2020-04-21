С целью обезопасить общество от коронавируса (COVID-19) было решено, что находящихся в Литве иностранцев и вернувшихся эмигрантов, у которых нет медицинской страховки, лечить от коронавируса будут бесплатно, т.е. за счет государства. Больницы обязаны принимать и лечить этих людей.
Такое решение было принято главой службы по чрезвычайным ситуациям, министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой.
Во время карантина лечение этих людей будет оплачиваться из Фонда обязательного страхования здоровья, а потом компенсированы из госрезерва.