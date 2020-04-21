Глава Минздрава: нынешняя ситуация позволяет думать о смягчении карантина

На пресс-конференции во вторник глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига представил новую информацию об управлении коронавирусом в стране. По словам министра, нынешняя ситуация позволяет думать о смягчении карантина.

По словам Вериги, процент зараженных на 100 образцов не растет, это позволяет думать о смягчении требований.

Он напомнил, что сейчас особое внимание уделяется различным лечебным учреждениям и учреждениям социальной опеки.

Во вторник, по словам министра, обсуждают возобновление некоторых плановых операций и медицинских услуг. Однако из-за смягчения правил возможны новые вспышки коронавируса, поэтому эти надо делать осторожно.

Верига сказал, что уже думают о том, когда возобновят работу парикмахерских, маникюрных салонов. Однако и парикмахеры и их клиенты должны быть в масках. Однако, когда именно начнут предоставлять такие услуги, гадать пока рано.

По словам министра, весь Балтийский регион считается местом, где хорошо справляются с ситуацией.

Второй этап смягчения карантина может начаться на следующей неделе.

Министр сказал, что он видел в СМИ публикации о выписке пациентов из больниц и хосписов.

"Я хочу напомнить, что этот приказ принят 17 апреля, там сказано, что люди могут остаться, заплатив за услуги, не только те, что в "вегетативном состоянии", но и те, кто в другом месте не могут получить услуги. Если человек сам не может заплатить за услуги, то заплатить должен муниципалитет. Никто никого не собирается выбрасывать на улицу или оставлять без услуг. Но есть пример, как на такого рода проблемы смотрят сквозь пальцы. Сейчас этот вопрос поднимается, он обращен не к Минздраву", – сказал Верига.

По его словам, если за пожилым человеком некому смотреть, значит этот вопрос не решил муниципалитет.

"Медицинское учреждение - место повышенного риска, риск заболевания там намного выше", – сказал Верига.

С 21 апреля открывается интернет-сайт www.pagalbasau.lt, на котором можно найти всю актуальную информацию об эмоциональном здоровье и доступной психологической помощи во время кризиса COVID-19. Уже действует и телефон помощи 1809.

Проект осуществляет Минздрав при сотрудничестве с Соцмином и экспертами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!