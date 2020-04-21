Исследование воды в Кедайняй: ртути уже нет, но воду пить еще нельзя

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Algimantas Barzdžius

Муниципалитет Кедайянйского района получил результаты исследования образцов питьевой воды. Количество ртути в ней норму не превышает, но употреблять воду в пищу пока нельзя – ждут выводы Государственной продовольственно-ветеринарной службы.

"Пришли ответы из лаборатории, образцы из всех скважин хорошие, количество ртути норму не превышает", – сказал мэр Кедайняйского района Валентинас Тамулис. "Сейчас все хорошо, но мы не можем разрешить жителям пить воду, пока ГПВС не получила результаты своих исследований", – прибавил он. Мэр сказал, что жителям Кедайняй уже должны раздавать воду – жителям самим не надо заботиться о таре. "Воду уже должны раздавать около торговых центров. Будут давать по 5 литров", – сказал мэр. Напомним, что информация о повышенном содержании ртути в питьевой воде в Кедайняй поступила 20 апреля. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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