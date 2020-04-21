"Пришли ответы из лаборатории, образцы из всех скважин хорошие, количество ртути норму не превышает", – сказал мэр Кедайняйского района Валентинас Тамулис.
"Сейчас все хорошо, но мы не можем разрешить жителям пить воду, пока ГПВС не получила результаты своих исследований", – прибавил он.
Мэр сказал, что жителям Кедайняй уже должны раздавать воду – жителям самим не надо заботиться о таре.
"Воду уже должны раздавать около торговых центров. Будут давать по 5 литров", – сказал мэр.
Напомним, что информация о повышенном содержании ртути в питьевой воде в Кедайняй поступила 20 апреля.
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