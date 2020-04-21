Премьер: работникам уже выплачено 16 млн евро субсидий

53 тыс. самозанятых жителей Литвы, потерявших во время коронавирусного кризиса все доходы или их часть, уже получили государственные субсидии, сообщил премьер.

По словам Саулюса Сквернялиса, им уже выплачено почти 7 млн евро, а работодателям, которые просили субсидий для отправленных в простой работников - еще 9 млн евро.

"Мы наметили, что эти выплаты (самозанятым – BNS) могут достигать и 36 млн евро в месяц, и за ними может обратиться около 140 тыс. самозанятых", - сказал премьер, рассказывая во вторник в сейме о ситуации с влиянием коронавирусного кризиса на бизнес и население.

Во время карантина потерявшие доходы самозанятые жители могут получить 257 евро в месяц.

За субсидиями обратились и 8,5 тыс. работодателей, которые отправили работников в простой и просят помощи для 54 тысячи из них, хотя в простой отправлено почти 300 тыс. человек.

По словам С. Сквернялиса, на субсидии в общей сложности предусмотрено 1,14 млрд евро.

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