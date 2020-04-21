Новые подробности об очаге заражения в Клайпеде: мэр подал заявление в прокуратуру

Ситуация в клайпедском хосписе остается крайне напряженной. Не без помощи города руководству этого частного учреждения удалось решить проблему с персоналом, заменив изолировавшихся и инфицированных сотрудников на новых людей, однако сегодня остро встал вопрос о нехватке защитных средств.

По новейшей информации, мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас обратился в Клайпедскую окружную прокуратуру с просьбой начать расследование в целях "защиты общественного интереса". После промежуточных оценок специалистов Минздрава и Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил о ряде нарушений. Оказалось, что, по документам, ЗАО Klaipėdos hospisas мог разместить лишь одного пациента – у медучреждения есть гигиенический паспорт лишь на одну больничную койку, хотя там находилось 38 пациентов. Таким образом, деятельность предприятия можно смело назвать незаконной. Такую формулировку использовала глава вильнюсского отделения НЦОЗ Роланда Лингене, комментируя сложившуюся ситуацию.

"С учетом обнародованной в публичном пространстве информации и тем фактом, что в одном из мест, где находятся одни из самых ущемленных лиц с социальной точки зрения, в месте, где ведется уход за особенно тяжелыми больными, то есть в клайпедском хосписе, был установлен очаг коронавируса, мы обращаемся к вам и ставим вопрос о начале расследования, выявлении возможных виновных, их ответственности, а также о защите общественного интереса", - говорится в заявлении мэра на имя прокурора Дали Поцене.

Абсолютное большинство постояльцев хосписа – люди из группы риска. Двое зараженных Covid-19 уже скончались. Всего заболели 11 работников и 33 пациента, но главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис утверждает, что, скорее всего, могут заразиться все, так как вирус еще просто не дал о себе знать тем, кто контактировал с инфицированными.

Опытные руководители

Глава городской администрации Гинтарас Нянишкис на утренней пресс-конференции сообщил журналистам, что накануне было выявлено еще одно нарушение. Сотрудники хосписа выбрасывали медицинские отходы в общие контейнеры, чего делать нельзя. В итоге городу пришлось оперативно оборудовать специальный контейнер, установить охрану вокруг здания и дать распоряжение о дезинфекции прилегающих территорий. Власти подчеркивают, что обо всем этом должны были позаботиться руководители хосписа, но сегодня ситуация такова, что самоуправлению приходится подчищать недочеты владельцев.

Ситуацию усугубляет то, что руководители хосписа и его непосредственные акционеры Раса Дагене и Вильярас Рейгас – опытные медики. Оба работают в государственных медицинских учреждениях. Директор хосписа Раса Дагене возглавляет отделение брахитерапии в онкологическом департаменте Клайпедской университетской больницы, а Вильярас Рейгас занимает пост директора Центра паллиативной и семейной помощи. Более того, работает на городской станции скорой помощи, а также занимает пост координатора по медицинскому уходу, ответственного за весь Клайпедский регион. Сегодня Гинтарас Нянишкис сообщил, что Минздрав, по просьбе самоуправления, отстранил Рейгаса от этой должности.

На вопрос журналиста о том, сталкивался ли город с проблемами во время проверок хосписа ранее, представители самоуправления ответили, что это учреждение не отчитывается перед городскими властями.

"По нашим данным, Раса Дагене действительно работает в Клайпедской университетской больнице, однако, помимо этого, является владельцем и ЗАО Klaipėdpos hospisas, и общественного учреждения Všį Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras. Вильярас Рейгас работает в нашей больнице по медицинскому уходу за больными и на станции скорой медицинской помощи. Кроме этого, он учредитель двух упомянутых заведений – хосписа и центра помощи. В центре паллиативной помощи он отстранился от должности руководителя, выступает в роли владельца… Несмотря на то, что клайпедский хоспис – это частное учреждение, он должен отвечать всем правовым актам, требованиям ответственных госструктур и Минздрава. Говоря о проверках, это заведение не входит в зону ответственности Клайпедского городского самоуправления, оно должно отчитываться перед другими учреждениями", - рассказала завотделом здравоохранения Клайпедской горадминистрации.

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