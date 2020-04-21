На выручку Tele2 в Литве повлиял карантин

В первом квартале этого года выручка контролируемого шведской компанией телекоммуникаций Tele2 одноименного предприятия в Литве выросла немногим менее чем на 2%. По сообщению компании, на квартальные результаты повлиял объявленный в Литве карантин.

В первом квартале выручка компании достигла 59,9 млн евро и была на 1,8% больше, чем год назад, сообщила Tele2.

Прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) составила 22,3 млн евро – на 0,3% больше, чем за тот же период 2019 года.

"Мы ощутили сильное влияние остановившейся экономики, однако в среднем и длительном периодах прогнозируем рост", – отметил в пресс-релизе глава компании Пятрас Масюлис.

По данным Tele2, наибольшее влияние на показатели оказала полная остановка деятельности торговой сети – не работает ни один из действующих в Литве 66 салонов Tele2. Кроме того, финансовые показатели затронул рост резервов под потенциально ненадежные кредиты.

В первом квартале услугами Tele2 пользовались почти 1,9 млн клиентов – за год их стало на 1,1% больше, а количество бизнес-клиентов составило почти 203 тыс., и было на 5,6% больше, чем в тот же период прошлого года.

В улучшение качества связи в первом квартале Tele2 инвестировала более 1,65 млн евро.

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