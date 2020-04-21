Главный эпидемиолог Литвы: коронавирус унес жизнь 38-го человека

21 апреля главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене и директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене представили новейшую информацию о коронавирусе в стране. По словам Ашоклене, получена информация о том, что коронавирус унес жизнь 38-го человека.

По словам Лингене, 38-й случай смерти был зафиксирован в клайпедском хосписе. Человек скончался вчера, но о его смерти сообщили только сегодня.

"Человек входил в группу риска и по возрасту и в силу наличия сопутствующих заболеваний", – сказала Лингене.

На данный момент, если сравнивать с другими странами Балтии, больше всего больных зафиксировано в Эстонии - 115 случаев на 100 000 жителей. В Литве – 47, в Латвии - 37 случаев на 100 000 жителей.

Самый большой показатель смертности также зафиксирован в Эстонии - 3 случая на 100 000 жителей (всего 40 случаев смерти). В Литве зарегистрировали 38 случаев смерти, в Латвии - 5.

В Литве в больницах лежат 148 пациентов с коронавирусом, 18 из них - в реанимации, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

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