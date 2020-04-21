Премьер Литвы: если через месяц у бизнеса возникает вопрос существования, наверное с ним не все было в порядке

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 21 апреля в парламенте комментировал вопрос помощи бизнесу и сказал, что часть работодателей не обращается за компенсациями за простой. Он подчеркнул, что деньги не будут раздавать всем, их получат лишь те, у кого появились трудности в связи с указанными критериями.

"Все время хочется, чтобы ситуация была лучше, но я вижу, что кое-какая, мягко говоря, демагогия со стороны некоторых людей, непонятна. Во-первых, чтобы выиграть миллион, надо купить лотерейный билет, странно, что в некоторых сферах или компании не обратились, или зарегистрировались, как, например, несколько сотен тысяч простоев, но за компенсацией во время простоя обратились всего 10%.

Все финансовые механизмы запущены, с 4, 11, 16 апреля. Заявки удовлетворяют, но чтобы их удовлетворили, надо предоставлять хоте бы минимальную информацию. Еще кое-кто думает, что правительство начнет раздавать деньги всем предпринимателям, но это не так. Тем, кто испытывает трудности, указаны критерии", – сказал Сквернялис.

Он признал, что, возможно, часть процессов протекала медленно, но все было сделано.

"Более того 16 апреля этот вопрос представили на неформальном совещании правительства, потом состоялось формальное заседание, на котором их надо было утвердить, в парламенте были приняты законы, подписаны. Наконец, не надо забывать, что все эти меры - помощь правительства, ее надо было нотифицировать, было получено разрешение ЕК, это касалось и критериев. Процессы состоялись. Может, они проходили медленно. Но если через месяц у бизнеса возникает вопрос дальнейшего существования или даже банкротства, то, быть может, с этим бизнесом не все было в порядке", – сказал Сквернялис.

"Предложение раздавать деньги всем подряд, высказывания банковских экспертов, что ничего страшного, если украдут 2-3 млрд., я же считают, что это страшно", – прибавил премьер.

Агентство BNS напоминает, что сейчас уже работает большая часть предприятий Invegа, которые должны помочь пострадавшему от коронавируса бизнесу.

Invega располагает портфелем в 1,306 млрд. евро.

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