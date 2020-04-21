На окраине Вильнюса произошло ДТП с участием небольшого грузовика

ru.DELFI.lt

21 апреля, в 8.40 ч., на окраине Вильнюса, на оживленной улице Осло, небольшой грузовик врезался в ехавший перед ним автопогрузчик.

Передняя часть грузовика оказалась под автопогрузчиком. Пострадали оба водителя, их доставили в больницу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: