Передняя часть грузовика оказалась под автопогрузчиком.

Пострадали оба водителя, их доставили в больницу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!