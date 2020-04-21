Передняя часть грузовика оказалась под автопогрузчиком.
Пострадали оба водителя, их доставили в больницу.
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21 апреля, в 8.40 ч., на окраине Вильнюса, на оживленной улице Осло, небольшой грузовик врезался в ехавший перед ним автопогрузчик.
Передняя часть грузовика оказалась под автопогрузчиком.
Пострадали оба водителя, их доставили в больницу.
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