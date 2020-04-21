Ученые сказали, когда в Литве может закончиться карантин

Ректор Университета им. Витаутаса Великого Юозас Аугутис 21 апреля на пресс-конференции, организованной правительством Литвы рассказал, когда в Литве могут отменить карантин в связи с угрозой коронавируса. Он сказал, что если бы карантин соблюдали, как в первые две недели, то всего по несколько случаев заражения уже фиксировали бы в начале мая.

Аугутис сказал, что Литва хорошо соблюдает правила карантина.

"Университет, который я возглавляю, создал математическую модель, с помощью которой подсчитываем распространение вируса. У нас ест прогнозы. Я бы хотел порадоваться и похвалить Литву и правительство за эту ситуацию, мы внимательно следим за соседями и за разными странами мира, мы в числе лидеров", – сказал он, характеризуя порядок соблюдения карантина.

Ректор сказал, что чувствуется пасхальная расслабленность, но небольшая.

"Расслабленность бизнеса особых проблем не создает. Может быть, только окончание этого пути еще откладывается", – сказа Аугутис.

На вопрос, каковы дальнейшие прогнозы, когда условия карантина сильно смягчат, он ответил, что пока можно говорить о конце мая-начале июня.

"Такой точный прогноз сейчас никто не может дать. (…) Как я уже говорил, первичная модель на две первые недели показывала и все еще показывает высокую эффективность карантина. Но если бы все оставалось как в первые недели, то ситуация была бы немного лучше.

Тогда такие дни, когда фиксировали бы один или даже ни одного случая не фиксировали бы, пришли бы быстрее, где-то в начале мая, в идеальном случае. Но у нас этого нет, жизнь есть жизнь, чувствуется и усталость людей. Правительство будет вынуждено ослабить условия для бизнеса, это нормальное и правильное решение. Но это сдвинет само окончание карантина, небольшие данные, полное исчезновение, на несколько недель – на конец мая, начало июня", – сказал Аугутис.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует с 16 марта по 27 апреля. 22 апреля правительство будет решать вопрос продления карантина.

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