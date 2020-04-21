Скончался второй пациент клайпедского частного хосписа, обратятся в правоохрану

Скончался второй заразившийся коронавирусом пациент клайпедского частного хосписа, в связи с нарушениями, допущенными руководством этого учреждения, будут обращаться в правоохрану.

"К сожалению, скончался еще один пожилой человек. У него также был диагностирован COVID-19. Конечно, там были и разные другие болезни", – сказал глава Клайпедского отделения Национального центра общественного здравоохранения Раймундас Григалюнас.

По данным НЦОЗ, этот пациент скончался 20 апреля. Первый пациент скончался в минувшие выходные.

По данным НЦОЗ, коронавирус диагностирован у 33 пациентов и 11 работников хосписа.

По словам Григалюнаса, было решено передать информацию о нарушении правил карантина и борьбы с инфекционными заболеваниями в правоохранительные органы.

"Мы обратился в правоохрану", – сказал он.

"Если бы не было нарушений, не было бы очага, не занесли бы этот вирус. Или плохо использовали средства защиты, или вообще их не использовали, или что-то еще – трудно сказать. Факт, что нарушения были, если бы этого не было, и болезни не было бы", – сказал Григалюнас.

После того как в хосписе болезнь установили у 11 человек из персонала, возникла проблема ухода за пациентами. Руководству хосписа удалось найти 9 из необходимых 15 работников, но пока неясно, начнут ли они работу: директор хосписа 20 апреля сказала, что новые работники не смогут работать эффективно и просила назначить руководителем кого-то из имеющихся работников хосписа.

Однако Григалюнас сказал, что это невозможно, поскольку все, у кого был контакт, должны быть изолированы.

Сейчас выясняют, скольких пациентов работники этого частного хосписа посещали на дому. Руководство хосписа предоставляет не всю информацию. Григалюнас сказал, что сегодня будут обращаться снова, чтобы получить все необходимые сведения.

Он напомнил, что, по имеющимся документам, хоспис мог предоставлять услуги только по уходу за одним больным.

Из-за того, что многие пациенты находятся в тяжелом состоянии, их решили в другие больницы перевозить только в крайнем случае. Необходимую помощь им будут предоставлять на месте.

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