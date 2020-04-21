"На карантине" со спецпосланником ВОЗ: Как Европа справляется с пандемией коронавируса?

ru.DELFI.lt

Одни страны ослабляют условия карантина, другие в ожидании пика заболеваемости. Как в странах Европы справляются с пандемией? Об этом в новом выпуске передачи "На карантине" мы поговорим со спецпосланником Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европейскому региону Витянисом Андрюкайтисом.

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: