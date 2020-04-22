Лучшее лекарство от фейковых новостей – не заражать ими других

Во время пандемии COVID-19 бороться надо не только с коронавирусом, но и с фейковыми новостями о нем. Сотни историй уже можно найти не только в социальных сетях, но и в СМИ. Наверное, единственное противоядие в данном случае – медиаграмотность (надо опираться на надежные источники и широкий их спектр, критически оценивать информацию – ставить под сомнение и искать подтверждение в других источниках), понимание работы виртуального пространства (как действуют социальные сети, насколько легко можно распространять фейки), такое же отношение, как и к вирусу, – стараться "не заразить" других ложными новостями, пишет Euroblogas.lt.

Фейки пугают больше чем терроризм

Когда об одном и том же COVID-19 и карантине в социальных сетях пишут не только СМИ, но и политики, различные ведомства, представители мира науки и бизнеса и т.д., с общим потоком информации запросто может попасть и ложное сообщение. Вирус распространяется практически со скоростью света – только на минуту встаешь со стула, перегружаешь статью со статистикой, глядь, и снова изменились данные о заболевших, скончавшихся и выздоровевших. Фейковые новости распространяются еще быстрее.

Если коронавирус один, хоть он и атакует разных людей, симптомы не всегда бывают одинаковыми или их вообще может не быть, то разных мифов, которые сознательно или нет вводят в заблуждение, дезинформируют, насчитывается масса. Они распространяются в разных формах и из разных источников, из разных стран. ВОЗ даже объявила, что пандемию сопровождает инфодемия – избыток точной или не совсем точной информации, который осложняет возможность отсеивания надежных новостей и вех поведения.

Точная и своевременная информация (например, что делать если внезапно ухудшилось состояние здоровья, почему надо соблюдать дистанцию, почему коронавирус опасен для пожилых людей) нередко спасает жизни. "Дезинформация играет с жизнями людей. Дезинформация может убить", – недавно сказал на пресс-конференции Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам главы представительства Литвы в ЕК Арнольдаса Пранцкявичюса, нынешняя особенная и трудно прогнозируемая ситуация - идеальное пространство для сеяния паники и страха, поскольку люди и без того запуганы. "Мы находимся в зоне неизвестности. Не знаем, когда и чем завершится этот кризис, как подействует на нашу жизнь и экономику, – сказал он в эфире Žinių radijаs. – Ситуация уникальная и благоприятная для всех дезинформаторов от отдельных индивидов до системных игроков.

Мы, как свободные общества, должны проявлять осторожность. Не только страны, ведомства, разведка, но и сами граждане. Чтобы они каждый день заботились о цифровой гигиене, как заботятся о гигиене рук, социальной дистанции. Каждый день в социальных сетях нам надо отделять источники, проверять их и знать, что мы читаем".

Всего несколько лет назад словосочетание "фейковая новость" было бессмысленным. Сегодня, как показывает исследование Pew Research Center, американцы считают это явление опаснее расизма, глобального потепления и терроризма.

Информация противоречит одна другой

Как отмечено в отчете Европейской службы внешних связей, до середины марта в прокремлевских СМИ зафиксировали больше 100 случаев дезинформации, связанных с коронавирусом. Они отвечали кремлевской стратегии разделения и сеяния страха и недоверия, вызывали хаос, раздражение в обществе. Своим рассказывали, что вирус - форма зарубежной агрессии (якобы он создан в лаборатории США или других западных стран, кстати, из других источников распространяют мифы, что вирус был создан в России или в Китае как биологическое оружие), что проблемы в борьбе с пандемией есть лишь у других, в основном демократических стран.

В международном пространстве распространяют такую информацию: больше всего внимания уделяют теории заговора, якобы мировая элита использует вирус как оружие для достижения своих целей (например, утверждение мировой тирании или гегемонии США). Так усиливается недоверие общества к различным ведомствам и системе здравоохранения (их якобы контролируют фармацевты), международным организациям, ученым.

Аналитики видят противоречие. Прокремлевские СМИ говорят о том, что COVID-19 - это миф. Параллельно рисуют апокалиптический сценарий, развал системы шенгенского пространства (страны закрыли границы), ЕС парализован и не справляется без помощи России, страны НАТО разбегутся, страны Балтии обречены, поскольку в Литве не хватает врачей. Весь проект глобализации провалился. И снова: вирус не опасен, поскольку его можно побороть в течение 4 дней. Проблема в том, что лечиться предлагают раствором натрия хлорида. Каждый, кто руководствуется этим советом, рискует не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких.

Пока представители власти - от высшей до муниципальной, врачи, ученые, предприниматели и обычные жители стараются объединить свои силы для преодоления вируса, давая указания и советы, хаос, вызываемый фейками, разрушает единство.

Хештегами COVID-19 в своих целях использует и "Исламское государство". Коронавирус используется, чтобы усилить старую конфронтацию между мусульманами (суннитами и шиитами) и антииранскими настроениями (Иран - в числе государств, где больше всего больных).

Тут можно найти тысячи фейков, которые выделяет группа ЕС по борьбе с дезинформацией. Она нашла и достаточно комичные "новости", например, что группа бельгийцев заразилась во время оргии, что распространению вируса помогли гомосексуальные браки или что Ванга предрекла, что Россия создаст лекарство от болезни, которая пришла из Китая.

200 евро за публичную благодарность Путину

Эта волна фейков не обошла стороной и США. Президент этой страны Дональд Трамп как раз и сделал термин "фейк" (fake news) популярным. Его старший сын Дональд Трамп-младший недавно упрекал демократов в "новом уровне ненормальности" – будто они хотят, чтобы COVID-19 распространился по всей стране и унес миллионы жизней. Так демократы якобы смогут лишить победы президента, который хочет быть переизбран на второй срок.

Сам Трамп на встречах со своими сторонниками говорит, что коронавирус - созданный демократами обман. Самые ярые сторонники президента убеждены, что это заговор с целью свержения правительства. Вот еще несколько слухов для миллионной аудитории: вирус был создан для дестабилизации рынков и нанесения удара Трампу, вирус скорее всего "ускользнул" из китайской лаборатории, вирус - это всего лишь простуда. Компьютерные программы в социальных сетях распространяют различные истории, чтобы вызвать больше путаницы и хаоса. Даже озабоченность вице-президента США Майка Пенса, который был назначен ответственным за борьбу с вирусом, сейчас куда-то пропала, и он стал заявлять, что не надо ничем защищаться от вируса.

Пользователи WhatsApp в Италии сообщили, что в эти дни они получили от учащихся и работающих в стране россиян предложение поделиться в социальных сетях благодарностью президенту России Владимиру Путину за помощь в борьбе с COVID-19. Подобная информация распространялась и в Twitter. За благодарность обещали 200 евро.

Пользователи WhatsApp в Азии, Африке, Латинской Америке жалуются на то, что получают сообщения о якобы лекарствах от COVID-19 (чесноке, соленой воде, чаях). Такая информация может привести к печальным последствиям. Тысячи людей, охваченных массовой истерией, штурмуют магазины, поскольку верят, что коронавирусом можно заразиться даже в туалете, если сесть на унитаз. Одно исследование показало, что 38% американцев из-за вируса не покупают пиво Corona. Но вместе с тем множество людей не признает важность гигиены, если заболевают, отказываются ехать в больницу. Более того: людей накрыло такое количество информации, что они уже перестали обращать внимание на нее.

Компании социальных сетей говорят, что активно работают над тем, чтобы остановить поток фейков о коронавирусе. Они утверждают, что работают с национальными ведомствами системы здравоохранения и ВОЗ, чтобы давать надежную информацию. Разные компании применяют разные меры: удаляют фейковые новости, выделяют место для размещения информации различных служб, удаляют приложения, связанные с COVID-19.

Facebook представляет разную информацию из учреждений системы здравоохранения, обещает выделять больше средств для Международной сети по проверке фактов(IFCN). Twitter объявил, что включит в характеристику "ущерба" содержание, направленное против советов надежных источников. Несмотря на это, фейковая информация (например, о специальных кодах, которые якобы защищают от коронавируса, или о том, что НАТО возьмет на себя роль ЕС) в социальных сетях никуда не исчезла.

Стресс и избыток информации – опасный коктейль

По словам преподавателя Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюса Малюкявичюса, в прошлом во время войн и эпидемий, а в Средние века – и без серьезных оснований, зарождались разного рода слухи и теории заговора. Нередко они приводили к печальным последствиям – к суду Линча, охоте на ведьм.

Более или менее активная пропаганда сопровождала все эпидемии. В восьмидесятые годы ХХ века вместе со СПИДом и ВИЧ появились различные теории заговора. Например, что ВИЧ можно заразиться, дотронувшись до дверной ручки, или в бассейне. Или что ВИЧ создало ЦРУ, чтобы уничтожить афроамериканцев и геев. Это была, вероятно, первая пандемия, возникшая в то время, когда телевидение транслировалось круглосуточно. Она не только заполнила "пустые" часы, но и сеяла страх.

COVID-19 - первая пандемия в раздробленном и "подключенном" (имеется в виду пользование интернетом и социальными сетями) обществе. Возможности нынешних технологий позволяют любую новость – настоящую или нет – быстро распространить среди большого количества людей. Похожие современные болезни начались, когда интернет использовали во всем мире, но еще ни один президент до этого так не ставил на одну линию теории заговора с сообщениями врачей.

В 2002 году во время распространения ТОРС (атипичной пневмонии) социальных сетей еще не было (MySpace появилась через год, но не была местом распространения новостей). В 2013 году птичий грипп не коснулся такого количества людей, чтобы перерасти в пандемию. Трамп тогда был всего лишь звездой реалити-шоу, рассказывающей о теориях заговора, а Белый дом делал все возможное, чтобы опровергнуть связанные с болезнью слухи.

"Сейчас у нас есть новые технологии и способы получения информации, новостей, но страхи и эмоции людей никуда не делись, – сказал Euroblogas.lt Малюкявичюс. – Нынешний информационный век можно охарактеризовать как своеобразное информационное Средневековье – digital middle ages. Когда начинается период стресса, а он может быть разным – в виде войны или пандемии, снова появляется возможность распространения слухов, фейков".

Кроме объективной ситуации для распространения слухов, когда из-за стресса и страхов становится сложно проверить огромное количество информации, есть деятели, которые пользуются контекстом и, возможно, в своих целях, предпринимают активные действия. Так начинаются активные политические, иногда – дезинформационные кампании. Малюкявичюс привел такой пример – сотрудник МИД Китая забрасывает в Twitter версию о том, что коронавирус разработала армия США. Это повторяет советский миф о том, что СПИД был разработан искусственно.

"Китайцы работают по заготовкам советского периода. Россия, что ясно видно, пытается сместить контекст в сторону облегчения санкций. Мы видели, как в США послали вентиляторы, произведенные компаниями, на которые наложены санкции. Месседж ясен – пытаются показать, что санкции не к месту и не вовремя, их нужно отменить, они мешают борьбе с пандемией. Авторитарные режимы, возможно, пытаются отчистить свой мундир и проводят показательные гуманитарные акции или агрессивные дезинформационные кампании, пытаясь показать внутренней аудитории, кто те плохиши, которые распространили вирус".

Наилучшее лекарство – не спешить с share

Малюкявичюс обратил внимание на то, что мы оказались в тисках своеобразного термина, поскольку fake news "рассказывают обо всем и в то же время ни о чем". Это понятие появилось как интерпретация дезинформационных кампаний и стратегий. Но его быстро взяли на вооружение политики, особенно американские, где Трамп сделал этот термин своеобразной этикеткой.

Фейк может создать любой (и такой создатель, скорее всего, останется анонимом). Люди так себя ведут от злобы, ненависти или зависти, чтобы отомстить, кого-то проучить, пропагандировать какую-то идеологию, навредить своему конкуренту по бизнесу, сделать рекламу продукту, из политических соображений. Кроме того, это выгодно – чем больше людей делится статьей или хотя бы открывают из-за привлекательного заголовка, тем больше пользователей заходит на сайт, значит он может получить больше рекламы.

Есть ряд способов создания фейковой новости, как и проверки, верна ли новость: измененные или использованные в другом контексте фотографии (их "разоблачить" помогает Google Reverse Search), видео (надо искать несоответствия – непрофессионально "склеенные", непропорционально странные кадры, тени, отражения, разницу в яркости, названия улиц или номера машин могут указать на страну, в которой сняли видео, важна даже погода – если человек в записи говорит о "лете", а люди ходят в теплых свитерах, можно выявить подвох), "перевернутые" кадры (на них указывают обманчивые надписи, приравнивание мнений фактам, искажение, фальсификация цитат, детали, о которых умалчивают), псевдо- или фиктивные эксперты, использование известных СМИ, манипуляция данными (надо обратить внимание на методологию исследования, какие вопросы были заданы и т.д.).

Три типа теорий заговора

Наряду с фейками упоминают теории заговора, городские легенды. Опираясь на характеристики одного американского ученого, Малюкявичюс выделил три типа теорий заговора.

В основе одних лежит незаметная угроза выживанию, они создают атмосферу сильного страха (из-за вируса, ядерной угрозы, радиации, связи 5G).

Другие вызывают отвращение и злобу (скандалы, связанные с насилием над детьми, педофилия).

Третьи ориентированы на специфическую техническую информацию. Например, теории 9/11 was inside job (англ. 11 сентября было работой снаружи). "Вы вроде бы знаете факты, кто убил Джона Кеннеди, как башни-близнецы были разрушены, но не углублялись. Если посмотрите на детали, увидите, что взрывы были под контролем, башни разрушены. Или расстояние в случае с Кеннеди… – Малюкявичюс рассказал, как работают такие теории. – Они ведут к деталям, плетут паутину, которая якобы раскрывает заговор или план".

Теории заговора становятся особенно популярными во время подобных наряженных моментов, какой сейчас наблюдается в мире. Просыпаются страхи, хочется искать виноватых, появляется соблазн распространения новостей о козлах отпущения. И это касается не отдельных интернет-пользователей – зачастую, это делается систематически из политических побуждений.

Как получить иммунитет в таких вопросах – надо не пользоваться интернетом, собирать информацию только из официальных, научных или большого количества источников? Собеседник предложил руководствоваться всеми правилами грамотности в СМИ – проверять источники, критически оценивать информацию, которую читаешь и получаешь. Но еще один не менее важный момент – надо подумать прежде чем реагировать в социальной сети на новость сомнительного содержания и тем более, перед ее распространением.

"В основе всех теорий заговора лежат манипуляции, эмоции. Иногда перед тем как кликать like или share надо отойти и сделать глубокий вдох. Как и с управлением злостью – остановиться и сделать глубокий вдох. Вся информация направлена на эмоции. Эти истории - инфовирусы – надо остановить их распространение. Наряду с пандемией есть инфодемия. Важно видеть эту цепочку, по которой распространяются фейковые новости, городские легенды, остановить их, исключить и не распространять.

Это процесс. Надо не только знать, как их оценить, но иногда просто остановиться и не распространять, чтобы не зацепились другие".

Большая часть распространителей таких сообщений - люди старшего возраста

В США отметили, что на фейковые новости больше всего западают люди консервативных взглядов. По этой причине до них сложнее достучаться актуальной, важной и нужной информации. Из-за большого числа фейков люди больше доверяют неверной информации, зато намного сложнее определяют правду, принимают и осознают информацию, к таким выводам пришло влиятельное издание The Atlantic. Более того – параллельно реже читают, смотрят или случают обычные СМИ, меньше доверяют им.

Малюкявичюс видит еще одну тенденцию: "Парадоксально большое количество распространителей этих сообщений - люди старшего возраста, у которых техника, интернет, социальные сети вызывают определенный стресс, вызов, они только учатся этим пользоваться. Часто видно, что именно эти люди считают такие новости проверенными редакторами, как газетные статьи. Вроде как, не может быть ошибки или лжи. Придерживаясь такого предположения, их распространяют. Когда мы говорим о грамотности медиа, важно не забывать о людях старшего поколения, которых забросили в информационное поле. Часто fake news теряются в пузырях, где уже есть определенные установки. Они только утверждают первичные эмоции, злобу".

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