Депутатам парламента Литвы - респираторы и перчатки, их помощникам одна одноразовая маска на три недели

31 марта, когда депутаты парламента Литвы собрались на заседание, об их безопасности изрядно позаботились.

Депутатам выдали качественные респираторы, специальные защитные очки, перчатки, антисептик – в парламент попросили не приходить журналистов, чтобы не повышать угрозу.

60% депутатов Литвы, по словам спикера парламента Виктораса Пранцкетиса, входят в группу риска.

Однако помощникам депутатов о такой защите остается лишь мечтать.

"Нам дают одну одноразовую маску на три недели! Чтобы мы получили средства защиты, депутат должен письменно обратиться в канцелярию, иначе и эту маску нам не дадут", - рассказали Delfi помощники депутатов.

Парламентская канцелярия эту информацию опровергает и уверяет, что "средства защиты для лица выдают всем, работающим в парламенте каждый день".

Однако депутат Агне Ширинскене подтвердила, что существует проблема со средствами защиты помощников депутатов.

"Когда не было заседания, а моя помощница должна была работать в парламенте, она позвонила мне и попросила обратиться в канцелярию, что бы ей выдали маску, без моего обращения ее не выдавали. Когда я обратилась, мне ответили, что масок нет и предложили… одноразовые перчатки! Я спросила, мне что предложить помощнице надеть перчатку вместо маски?", - рассказала Delfi депутат.

Артурас Зеленякас прислал в редакцию позицию парламентской канцелярии. В письме было сказано, что "канцелярия пытается удовлетворить потребность в средствах защиты, но ее возможности ограничены. Поэтому по рекомендациям Минздрава, средства защиты в первую очередь выдают тем, кто вынужден долгое время находиться среди людей. Если человек должен приехать в здание, но он не контактирует с людьми, ему предлагают другие средства защиты".

С момента начала карантина парламентская канцелярия провела 12 закупок, чтобы обеспечить депутатов средствами защиты. Всего на это ушло почти 7000 евро. Приобрели: одноразовые перчатки – 4090 пар; медицинские маски – 1500 шт.; полиэтиленовые перчатки – 2500 шт.; маски FFP1 – 50 шт.; маски FFP2 – 400 шт.; защитные очки – 469 шт. Товары получены от: ЗАО KESKO Senukai Lithuania, ЗАО Vitameda, ЗАО Eurobiuras, ЗАО Dekoralas, ЗАО Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika, ЗАО GerViva.

Однако, кажется, депутатам недолго пришлось радоваться комфортным условиям. 21 апреля им придется заседать в помещении без вентиляционной системы. Источники Delfi в парламенте рассказали, что Пранцкетис намерен предложить депутатам проводить заседания в старом зале.

Эту информацию Delfi 20 апреля подтвердила парламентская канцелярия. Такое решение принято ради большей безопасности. Депутаты будут собираться на короткое время, после чего помещение будут проветривать и дезинфицировать.

Такое решение, вероятно, было принято единолично, поскольку о нем ничего не знает даже вице-спикер Арвидас Некрошюс.

"Я впервые слышу об этом от вас, меня не информировали и со мной это не согласовывали", - сказал он, заметив, что его такое решение, как минимум удивляет, поскольку старый зал заседания маленький и в нем нет системы вентиляции, не говоря уже об электронной системе голосования.

"В этом зале нет возможности организовать трансляцию, а это обязательное условие", - сказал Некрошюс.

Delfi напоминает, что в этом году спикер Пранцкетис отменил торжественное заседание по случаю 30-летия 11 марта в старом зале парламента. Такое решение объяснялось карантином, а также угрозой здоровью подписантов и депутатов.

На данный момент депутаты заседают в зале, построенном в 2007 году, его строительство обошлось почти в 15 млн. евро.

С началом карантина в зале заседания установили систему озонирования. Аренда такого оборудования обходится налогоплательщикам в 3500 евро в месяц.

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