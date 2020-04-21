Мужчина удивлен поведением пожилых женщин: так карантин будет длиться еще долго

Член Союза стрелков Габриэлюс Э. Клименка в фейсбуке поделился своими рассуждениями о том, почему карантин в Литве еще долго будет длиться. Его очень удивило поведение пожилых пассажирок автобуса, когда они увидели у него в руках фотоаппарат – их реакция заставила поделиться наблюдениями о том, как в Литве носят маски.

По его словам, можно выделить особенности ношения масок в Литве, но эти способы скорее вредят, чем приносят пользу.

"Меня часто спрашивают, сколько будет длиться карантин? Сейчас я буду отвечать - долго, ну, по крайней мере, пока будет продолжаться такое, что мы видим на снимке.

Итак, я вхожу в автобус и вижу такую картину. Три женщины сидят без масок. Я достал фотоаппарат, и вдруг одна справа "надела маску". Мда, думаю, карантин будет длиться долго, ведь многие носят маски именно так.

Как чаще всего надевают маски:

I. Закрывают рот (ну, может у человека насморк, но что он тогда делает в общественном месте?)

II. Придерживают подбородок (раньше так подвязывали челюсти покойнику)

III. Надевают лишь бы как и абы что (вчера видел женщину в респираторе, который был надет хитрым способом: губы с двух сторон не прикрыты, респиратор закрывает нос и центральную часть губ)

IV. Прикрываются шарфом (и ничего такого, что шарф этот сползает, куда хочет)

V. Маска есть (в кармане)

VI. G5 (маски распространяют радиацию... ну, вы поняли о чем я)

Превентивные меры не работают, действует лишь одна: ты входишь в автобус.

Стараешься изображать больного, щупаешь лоб, как будто у тебя температура, покашливаешь. Тут прикрывающие рот и придерживающие челюсть вспоминают, что у них есть маски. И тут же те, что с шарфом, заматывают им нос и рот, к ним подключается и G5.

Друзья, не бойтесь напоминать окружающим, что ношение масок обязательно. Желаю, чтобы в просвещении людей было достаточно здорового покашливания", – писал он в фейсбуке.

Delfi напоминает, что, по действующим в стране правилам, жители Литвы обязаны носить маски или иным способом прикрывать нос и рот, носить перчатки. За появление в общественном месте с неприкрытым носом и ртом грозит штраф.

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