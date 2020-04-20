В Кедайняй в питьевой воде обнаружили большое количество ртути

В понедельник вечером поступило сообщение о том, что в Кедайняй опасно пить воду из-под крана. Муниципалитет Кедайняйского района провел исследование и выяснил, что в воде содержится большое количество ртути.

"Мы получили сообщение Kėdainių vandenys, поэтому информируем, что в лаборатории в образце из Кедайняй обнаружили большое количество ртути - 1,71 микрограмм (допустимая 1,0).

ЗАО Kėdainių vandenys делает все возможное, чтобы выяснить причину и устранить ее. Сегодня в лабораторию отправлены образцы из 7 скважин.

Пока не получены результаты, воду в Кедайняй и в районе нельзя использовать для приготовления пищи. Ранее исследования такие данные не показывали", - сказано в сообщении компании и отмечено, что обо всех изменениях компания будет информировать жителей.

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