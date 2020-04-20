Тело было обнаружено в 5.40 ч.
По предварительным данным, мужчина 1952 г.р. выпал из окна квартиры на 5 этаже.
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В Вильнюсе, на ул. Волунгес, во дворе многоквартирного дома было обнаружено тело мужчины, сообщает полиция.
Тело было обнаружено в 5.40 ч.
По предварительным данным, мужчина 1952 г.р. выпал из окна квартиры на 5 этаже.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!