В Вильнюсе из окна выпал мужчина

BNS ru.DELFI.lt

В Вильнюсе, на ул. Волунгес, во дворе многоквартирного дома было обнаружено тело мужчины, сообщает полиция.

Тело было обнаружено в 5.40 ч. По предварительным данным, мужчина 1952 г.р. выпал из окна квартиры на 5 этаже. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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