Эпидемиолог: пока неизвестно, когда можно будет без опаски навестить пожилых родственников

20 апреля эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене представила статистику, связанную с коронавирусом в Литве. По ее словам, карантин в Литве объявили своевременно, и ситуация в стране неплохая. Однако эпидемиолог сказала, что пока нельзя сказать, когда будет безопасно посещение пожилых родственников.

По словам Размувене, в течение 5 недель карантина количество заболевших было стабильным.

"Если считать среднее количество заболевших в день, оно колеблется в пределах 35 человек. Пока ситуация неплохая, карантин был объявлен своевременно, ведь именно с 16 марта количество заболевших стало расти", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, именно на этой неделе мы увидим, был ли сдан "пасхальный экзамен".

"Эта шестая неделя, которую мы живем в условиях карантина - 8 день после Пасхи. Как мы знаем, инкубационный период длится 14 дней, на прошлой неделе количество заболевших выросло на несколько десятков, по сравнению с предпасхальной-пасхальной неделей. Но прошло всего 7 дней, вот эта неделя покажет, как мы отпраздновали Пасху", – сказала Размувене.

20 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что процент заболевших на 100 проверенных образцов сильно не увеличивается и остается около 1%.

"Из оценки этих данных можно сказать, что пасхальный экзамен по-своему сдан. Конечно, если не брать во внимание очаги. Не исключено, что могут появиться и другие очаги. Это не означает, что мы можем расслабиться", – сказал Верига.

Размувене сказала, что Неменчине - свидетельство того, что в городке на Пасху правила не соблюдали.

"По данным на понедельник, в стране есть 30 очагов, 10 из них - медучреждения. Однако эти очаги сформировались не сейчас. Коронавирусом заболели 220 врачей. Около 1200 находятся в самоизоляции. Из 244 выздоровевших - 51 - врач. Но эта ситуация может измениться", – сказала эпидемиолог.

"Неблагоприятный показатель - небольшой процент проверок среди людей старшего возраста, однако среди них процент положительных результатов самый высокий", – сказала эпидемиолог.

Она сказала, что в Литве из всех больных дети составляют 2%.

На вопрос, можно ли ездить к пожилым родственникам, Размувене сказала, что пока это небезопасно.

"Мы подвержены заболеванию, у нас нет иммунитета, поэтому вирус и распространяется с такой скоростью, сейчас в Литве больных очень немного. Поэтому люди все еще восприимчивы к болезни. Значит, мы не можем быть уверены в том, что можем безопасно навещать родственников. Молодой человек может быть бессимптомным носителем. Какой дальнейший прогноз – надо спрашивать у вируса, что он будет делать, ведь даже ученые прогнозировали время пика. Но сделать это очень сложно, поскольку мы мало знаем о самом вирусе", – сказала эпидемиолог.

В других странах уже говорят, что со следующего года студенты будут учиться удаленно. Размувене сказала, что ситуация в Литве будет зависеть от того, удастся ли справиться со вспышкой заболевания.

"Будем видеть, когда закончится лето. Раньше была теория, что на вирус подействуют высокие температуры. Но некоторые ученые говорят, что и высокая температура не поможет. Поживем увидим, придет лето, посмотрим. Прогноз на следующий год относительно образовательных учреждений в некоторых странах остается под вопросом, а сейчас некоторые говорят, что их вообще не откроют", – сказала эпидемиолог.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!