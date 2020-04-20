Расследование относительно вероятного международного взяточничества и подкупа в энергетическом секторе Литвы в 2004-2009 годах было прекращено, так как было недостаточно данных для обоснования вины, сообщила Генпрокуратура Литвы после обеда в понедельник.

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