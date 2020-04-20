Прокуратура прекратила расследование в деле о вероятном взяточничестве Alstom

BNS ru.DELFI.lt

Прокуратура прекратила расследование в связи с подозрениями, что представители властей Литвы более чем десять лет назад могли получить взятки от французской группы предприятий Alstom, которая, как предполагалось, стремилась обеспечить себе победу на конкурсных закупках и бесперебойную реализацию проектов.

Расследование относительно вероятного международного взяточничества и подкупа в энергетическом секторе Литвы в 2004-2009 годах было прекращено, так как было недостаточно данных для обоснования вины, сообщила Генпрокуратура Литвы после обеда в понедельник. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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