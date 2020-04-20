Прокуратура прекратила расследование в связи с подозрениями, что представители властей Литвы более чем десять лет назад могли получить взятки от французской группы предприятий Alstom, которая, как предполагалось, стремилась обеспечить себе победу на конкурсных закупках и бесперебойную реализацию проектов.
Расследование относительно вероятного международного взяточничества и подкупа в энергетическом секторе Литвы в 2004-2009 годах было прекращено, так как было недостаточно данных для обоснования вины, сообщила Генпрокуратура Литвы после обеда в понедельник.