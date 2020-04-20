Прогноз ученых в связи с коронавирусом в Литве: может быть зафиксирован новый скачок

Ученые Литовского медицинского университета и Литовского института энергетики прогнозируют, что после того как правительство 15 апреля смягчило условия карантина, максимальное количество заболевших коронавирусом увеличится на 650–750 человек. Это произойдет, если управление ситуацией по-прежнему будет успешным, а жители – дисциплинированными.

Вероятно, что это количество может быть меньше, поскольку до сих пор Литве удавалось контролировать распространение, для борьбы с коронавирусом выделены дополнительные ресурсы, а новые случаи выявляют достаточно быстро. На этом сказался рост уровня ответственности жителей, и изменение их привычек.

В связи со смягчением карантина, количество новых случаев заболевания можно было бы контролировать, не перенапрягая систему здравоохранения.

По словам ученых, на сегодняшний день экономическая и социальная выгода смягчения условия карантина более значима, чем возможный рост количества заболевших.

Однако важно, чтобы жители, бизнес и другие дисциплинировано соблюдали рекомендации.

Ученые вышеупомянутых вузов и члены общественной группы www.united4health.lt проводят эпидемиологическое наблюдение за распространением COVID-19 в Литве и размещают новые данные на сайте https://lsmuni.lt.

Если бы условия карантина, введенного 16 марта, не изменились, то:

первый пик эпидемии (наибольшее количество заболевших за день) пришелся бы на начало апреля;

второй пик (наибольшее количество заболевших за день) пришелся бы на 10-15 апреля 2020 г;

третий пик (наиболее количество смертей за день) пришелся бы на вторую половину апреля;

окончание эпидемии, возможно, пришлось бы на середину-конец мая 2020 г;

во время второго пика заболели бы или все еще болели бы 900–1300 человек;

общее количество больных за все время составило бы 1700;

общее количество скончавшихся - 50.

Поскольку 16 апреля условия карантина смягчились, ученые оценили, сколько человек могут заразиться за день. Оценивались два сценария (см. на схеме): 1-й – если бы жесткий карантин продолжался (синяя линия), и 2-й – возможный рост числа заболевших при смягчении карантина (красная линия), учитывались возможные очаги болезни в стране.

LSMU prognozės dėl koronaviruso.

Стоит отметить, что:

не оценивалось количество заболевших, которые не чувствуют симптомы болезни;

считается, что международное сообщение закрыто, пропускают только грузовой транспорт;

считается, что инкубационный период COVID-19 – 5 дней (т.е. новые очаги можно обнаружить только через неделю);

считается, что эффективность карантина снизится на 10–20%.

Эти оценки - пока только теоретические предпосылки, поскольку дальнейший ход карантина будет зависеть от того, насколько реально снизится эффективность карантина после смягчения условий.

Более точные выводы ученые представят через неделю.

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