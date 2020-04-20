На ремонт улицы Сквернялиса – дополнительное финансирование муниципалитета и министерства

На асфальтирование улицы Упес в Вильнюсском районе, на которой живет премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, выделено еще 143 000 евро (43 000 евро выделил муниципалитет, еще 100 000 евро – министр транспорта).

Горсовет муниципалитета выделил в апреле деньги по программе просмотра за дорогами, а министр Ярослав Наркевич – приказом от 14 апреля по программе асфальтирования гравийных дорог.

Горсовет Вильнюсского района принял решение на заседании 3 апреля (за голосовали 17, против 9, членов горсовета, еще 3 - воздержались). По выделению денег на ул. Упес голосование проводилось отдельно.

Представитель муниципалитета Йоланта Гульбинович сказала, что пока неясно, когда будут проводить дальнейшие работы по асфальтированию улицы, поскольку они приостановлены из-за кризиса.

Приказом Наркевича деньги были выделены не только ул. Упес, но и еще двум объектам – на улицы деревни Линдишкес (Авиженяй) и на ул. Гайлинес (дер. Галине) и ул. Кално, соединяющую дер. Галине с хуторами Аукштеи Русокай и Мажои Реше.