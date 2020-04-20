В Клайпеду прибыл новый груз СПГ Equinor

BNS ru.DELFI.lt

SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr. Foto: Bendrovės archyvas

В воскресенье на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) пришел новый крупный груз СПГ из Норвегии – уже 12-ый груз в начавшемся в октябре новом газовом году.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Princess в воскресенье пришвартовался у судна-хранилища литовского терминала Independence. Газовоз пришел порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor. Ранее оператор терминала - компания Klaipedos nafta сообщал BNS, что газовоз доставит около 140 тыс. кубометров СПГ.

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