В выходные дни за нарушение карантина в Литве оштрафованы 169 человек

В минувшие выходные в Литве зафиксированы 169 случаев нарушения карантина, сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

"В субботу составлено 116 протоколов, в воскресенье – 53", – сказал BNS Р. Матонис.

Кодекс административных правонарушений предусматривает, что за нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро. При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.

В целом, со вступлением в силу протоколов об административном правонарушении за нарушение правил карантина, полиция Литвы оштрафовала около 1,4 тыс. человек.

За три дня пасхальных выходных полиция составила 231 протокол о нарушении карантинных правил.