За билеты Ryanair пришлось платить дважды: я никогда не испытывала такого неуважения

Пассажирка, который купила дешевые авиабилеты Ryanair, но не получила документы для путешествия только тогда, поняла, что купил билеты не на официальном сайте авиакомпании, а у посредников. "Я попала в ситуацию, когда мне пришлось покупать билеты еще раз - я заплатил дважды за один и тот же рейс", - призналась жительница Вильнюса.

Пассажирка решил купить новые билеты на самолет не только потому, что не получила документы по электронной почте и не смогла связаться с представителями посредника, продавшего ей билеты, но и потому, что поездка должна была состояться всего через четыре дня.

"Я не хотела рисковать", - сказала пассажирка, которая изначально думала, что он покупает авиабилеты прямо у Ryanair. Однако оказалось, что продавец совсем другой - небольшая ассоциация Skruzdėliuko kelionės. Дизайн их сайта ryanairbilietai.com был почти неотличим от дизайна сайта авиакомпании.

Пассажирка сказала, что заплатила за билеты даже больше, чем они стоят на официальном сайте Ryanair - при покупке билета через компанию Skruzdėliuko kelionės цена на билеты поднялась на 23%: с 68,02 до 83,73 евро.

Когда пассажирка обратилась к посреднику по продаже билетов и потребовала возмещения за оплаченные билеты, которыми она не воспользовалась, потому что купила новые, продавец отказался удовлетворить ее запрос. Однако решение в пользу пассажирки было принято Государственной службой по защите прав потребителей (ГСЗПП), которая заявила, что Skruzdėliuko kelionės должна вернуть деньги.

Власти пришли к выводу, что веб-сайт, которым управляет продавец билетов, не идентичен официальному веб-сайту Ryanair, но очень похож: хотя не идентичный, но очень похожий по цвету, доменное имя упоминает имя авиаперевозчика и, следовательно, вводит в заблуждение потребителей, которые после посещения сайта Skruzdėliuko kelionės считают, что они посетили официальный сайт авиаперевозчика. Кроме того, как указала ГСЗПП, если бы потребители знали, что при покупке билетов по привлекательной цене к ним будут добавлены к дополнительные налоги, они могли бы принять другое решение по сделке или вообще не покупать билеты на самолет.

ГСЗПП также отметила, что пассажирка купила билеты, думая, что покупает их у Ryanair, и что она не могла связаться с продавцом компании (телефон компании не был указан на веб-сайте, а ссылка на электронную почту была неактивной). пассажирка нашла контактный номер только на других сайтах компании после поиска в интернете. Кроме того, ГСЗПП указала на "исключительно недружелюбное поведение сотрудника компании при обслуживании своих клиентов, которая испытала на себе пассажирка, когда ей по телефону объяснили, что Skruzdėliuko kelionės вообще не обязан отвечать на звонки или что он может сделать это через 3 дня.

Skruzdėliuko kelionės не согласилась с решением ГСЗПП о возврате пассажирке 83,73 евро и обратилась в Вильнюсский городской районный суд, а когда этот иск отклонили как необоснованный, то обратилась в Вильнюсский окружной суд. Но и здесь было принято неблагоприятное решение для продавца билетов. Кроме того, суд постановил, что Skruzdėliuko kelionės должен будет вернуть пассажирке деньги не только за авиабилеты, но и за судебные разбирательства - больше тысячи евро.

"Судейская коллегия отмечает, что при дистанционном заключении потребительских договоров закон налагает на предпринимателя дополнительные требования в отношении раскрытия соответствующей, четкой и подробной информации, а также дополнительные гарантии для потребителей, в том числе право потребителя отказаться от договора без объяснения причин, - отметил Вильнюсский окружной суд. - Такие положения также применяются, потому что в случае дистанционного заключения договоров разумно предположить, что потребитель может ошибиться в условиях контракта и что связанный с этим риск не должен быть приписан ему. Суд соглашается с выводами ГСЗПП о том, что в данном случае доказано, что предприниматель предоставил недостоверную информацию об услугах и самом предпринимателе, а также не предоставил своевременную информацию об исполнении заказа, поэтому в этом случае предприниматель несет ответственность за убытки потребителя из-за того, что она не использовала билеты, купленные у него".

По мнению суда, посредник по продаже билетов не только не раскрыл правдивую и правильную информацию о предоставляемых услугах, но и не подтвердил выполнение заказа в разумные сроки.

В то время представители Skruzdėliuko kelionės объяснили суду, что пассажирке были предоставлены надлежащие и качественные услуги, веб-сайт ryanairbilietai.com, управляемый компанией, не идентичен сайту авиакомпании Ryanair.

"Среднестатистический покупатель, который внимателен, не перепутает эти сайты", - сказал посредник по продаже билетов. Его представители также отметили, что логотип не только Ryanair, но и других авиакомпаний был опубликован и отображен на сайте.

Продавец также отметил, что цены авиабилетов точны и понятны, пассажирке сообщили, что цены на билеты различаются при выборе разных способов оплаты или банков.

"Были проданы подходящие билеты на самолет, но пассажирка умышленно их не использовал, т.е. не сделал окончательного бронирования, и поэтому окончательный билет на самолет (на посадку) не был сформирован, поэтому требование о возмещении денег за билет на самолет необоснованно", - пояснил продавец.

Пассажирка не согласилась с этим выводом, отметив, что продавец билета "сознательно и преднамеренно предоставил вводящую в заблуждение информацию и злоупотребил тем, что у потребителей нет специальных знаний, они не готовы".

"Я не единственный потребитель, который ошибся с услугами, предоставляемыми Skruzdeliuko kelionių", - сказала она.