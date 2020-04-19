Государственная выплаты наполняют карманы не всех самозанятых: процедура оплаты подверглась критике

По данным Государственной налоговой инспекции, сегодня около 75 тысяч человек являются и индивидуальными предпринимателями, и работают по найму. Единственная проблема, как говорят последние, состоит в том, что государство, хотя они и уплачивали все налоги на протяжении многих лет, сегодня отказывается выплачивать им субсидии в размере 257 евро. Марюс Дубниковас, финансовый аналитик, говорит, что механизм работает не так, как должен. По его словам, если человек заплатил все налоги, эта поддержка он должен получить независимо от того, чем еще он занимается в жизни.

"Не считаются обычными налогоплательщиками"

Редакция Delfi получила письмо от одного из мелких предпринимателей (человек известен редакции).

В нем указывалось, что занимается индивидуальной деятельностью и работает по найму, но сегодня, говоря о льготах, которые обещаны только самозанятым и составляют 257 евро в месяц, он видит большую несправедливость.

"По какой-то причине правительство Литовской Республики как каких-то прокаженных выделило тех, кто осуществляет индивидуальную деятельность, и тех, кто работает по трудовому договору.

Foto: Министерство социальной защиты и труда

Эта группа платит налоги государству в течение многих лет без каких-либо исключительных привилегий, но также и в надежде на помощь, когда наступят трудные времена. Глядя с колокольни правительства, складывается впечатление, что тысячи самозанятых людей, которые еще и работают по трудовому договору, не рассматриваются как обычные налогоплательщики.

Когда государству нужно платить налоги, оно берет их, а когда оно должно платить субсидии или льготы, оно решает не платить их, потому что, возможно, это будет слишком хорошо для них", - написал мужчина в письме.

По его словам, индивидуальное предпринимательство является бизнесом этих людей в дополнение к доходу, уже полученному от трудовых отношений, но из-за COVID-19 и карантина бизнес был приостановлен на некоторое время, деятельность больше не активна, и дохода больше нет.

"Нам тоже нужно выживать и поддерживать наш дополнительный источник дохода, который в будущем процветал бы и платил налоги государству.

Подход правительства предполагает, что индивидуальный предприниматель, который еще и работает по найму, "богат", купается в деньгах, помощь ему не была и не будет нужна", - злился он.

Может отложить налоги

Сегодня, как подтвердил финансовый аналитик Марюс Дубниковас, люди, занимающиеся индивидуальной деятельностью и работающие по трудовым договорам, могут получить поддержку в двух случаях, но, к сожалению, ни в одном из них не говорится о 257 евро в месяц.

Foto: Миристерство социальной защиты и труда

Как пояснила Раса Вирвилене, директор юридического департамента Государственной налоговой инспекции (ГНИ), все работающие не по найму лица могут проверить, не включены ли их виды деятельности в перечень видов экономической деятельности, составленный ГНИ, на которые сегодня распространяются такие же меры налоговой помощи ГНИ и Содры, как и компаниям, пострадавшие от пандемии.

"Это означает, что самозанятое население, чья экономическая деятельность включена в список видов деятельности, пострадавших от COVID-19 и которым с 16 марта до конца чрезвычайного положения и в течение двух месяцев после этого подлежащие уплате налоги будут автоматически отменены без запроса, и никакие новые меры по возмещению налогов не будут приняты.

Те же самые условия применяются ко вкладам Содры", - объяснялось в ответе.

Раскритиковали порядок

Финансовый аналитик М.Дубниковас заверил, что в конце концов правительство должно поддерживать вид деятельности, а не выяснять, что еще человек делает в жизни и где он работает.

Foto: Министерство социальной защиты и труда

"Предпринята попытка выделить 257 евро для тех, кто потерял весь свой доход, поэтому пытаются сократить список получателей и одновременно сэкономить государственные средства.

Но на этом этапе я все еще проводил бы параллель, когда была попытка не выплачивать пенсии тем, кто еще работал в то время. Ситуации похожи, потому что в этом случае следует поддерживать вид деятельности, а не то, что человек делает в жизни.

Точно так же это может быть человек, который получает льготы и осуществляет индивидуальную деятельность. Это был бы справедливый и нормальный способ поддержать деятельность, тогда человек должен получить выплату, потому что главная цель - возместить часть потери, которую человек понес", - сказал он.