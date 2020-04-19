Рокишкисский район прочесывает полиция и волонтеры: предполагается, что убит спортивный тренер

Полицейские Рокишкисского района четвертый день разыскивают загадочно пропавшего мужчину. Предполагается, что спортивный тренер был убит.

К поиску присоединились пожарные и волонтеры, стрелки, охотники, спортсмены и другие люди, которые помогали полиции на добровольной основе вне службы.

По словам главы районного комиссариата полиции Римантаса Чепулиса, в обыске приняли участие более 50 человек.

Подозреваемый был задержан в пятницу, сообщает собеседник. Доказательства, собранные в усадьбе подозреваемого и в других местах, позволили чиновникам предъявить обвинения в убийстве. Подозреваемый был арестован на месяц.

В настоящее время расследование убийства является основной причиной исчезновения разыскиваемого лица. С этим связаны действия полиции: имя пропавшего без вести и его фото не афишируются.

Было начато досудебное расследование. Пока пропавший не будет найден, он будет считаться пропавшим без вести, и его поиски продолжатся.

По словам Р. Чепулиса, подозреваемый не признался, где он мог спрятать жертву, поэтому были проверены огромные площади лесных массивов и водно-болотных угодий. Поиски продолжатся завтра.

По неофициальным данным, пропавшим без вести является сотрудник Центра физической культуры и спорта, известный тренер, который тренировал многих звезд спорта в стране. С этим связана такая большая группа людей, которые хотят принять участие в поиске: это бывшие воспитанники тренера, поклонники его спортивного направления.