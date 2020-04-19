Жители Неменчине получили предупреждение: из-за распространения коронавируса вводится новое ограничение

В воскресенье муниципалитет Вильнюсского района распространил обращение в своем аккаунте на Facebook жителям Неменчине с просьбой остаться дома в ожидании результатов теста на коронавирус.

"Учитывая, что ситуация постоянно меняется, число подтвержденных случаев COVID-19 увеличивается, и для стабилизации ситуации в городе жителям Неменчине настоятельно рекомендуется изолировать себя, пока они не получат результаты тестов на коронавирус", - отмечается в записи.

Тем, у кого нет симптомов, также рекомендуется избегать социальных контактов.

"Избегание социальных контактов предотвратит дальнейшее распространение инфекции. Даже если вы и не имели контактов с заразившимися, не испытываете симптомов COVID-19,- оставайтесь дома после проведения теста. Не ходите на работу, не ходите в магазин или аптеку. Это необходимо для того, чтобы не появлялись новые очаги заболевания на ваших рабочих местах или где-либо еще", - говорится в сообщении.

Кроме того, жителям рекомендуется не выходить на работу и в отпуск до тех пор, пока не станут известны результаты исследования.

"Результаты обычно становятся известны в течении 1-3 дней. Договоритесь с вашим работодателем, что для всех будет безопаснее оставаться дома, пока не станут известны результаты исследования. Имейте в виду, что COVID-19 распространяется с молниеносной скоростью. Кроме того, вы можете взять отпуск, если у вас накопилось дни, или обратиться к семейному врачу по поводу вашей неспособности работать.

Вы сможете вернуться к работе и к обычным занятиям при условии соблюдения карантинных условий и мер безопасности, когда получите результат теста, и он будет отрицательным.

Обратите внимание, что лица, которые были в контакте с больными, должны изолировать себя.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) призывает к ответственной оценке ситуации, и, учитывая динамичность ситуации, жителей просят следовать инструкциям НЦОЗ и советам горячей линии 1808".

Напоминаем, что число зараженных в Неменчине в субботу увеличилось до 78.