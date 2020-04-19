Телефоны поликлиник разрываются от звонков: беспокоятся о том, что будет после карантина

Врачи Паневежской поликлиники иронизируют, что они стали телефонными операторами во время карантина. Они дистанционно определяют, как бьется сердце пациента, диагностируют ангину на основе фотографий, отправленных пациентами. Еще больший хаос прогнозируется после карантина, когда медицинские учреждения будут перегружены пациентами из-за отмененных консультаций, запланированных посещений, даже отложенных операций.

Мир еще не сталкивался с такой ситуацией, которая развернулась с появлением нового коронавируса. Люди остаются дома, но в результате не становятся здоровыми. Как молодые, так и пожилые люди продолжают страдать от хронических и самых разных заболеваний. Только их лечение теперь изменилось.

"Может быть, никто больше не болеет, потому что консультации, обследования, операции откладываются, и никто не знает, когда они будут проведены снова", - удивляется Раймундас из Купишкес, ожидавший запланированной операции 28 апреля в Паневежской республиканской больнице.

У мужчины были выявлены камни в желчном пузыре в феврале после длительных осмотров и периодических приступов боли в области груди. Камешек, который сдвинулся с места, может повредить функции других органов. Из-за опасности для здоровья и даже жизни Раймундас получил направление на операцию.

"Меня предупредили, если мне будет больно, не нужно ждать и немедленно вызвать скорую помощь - операция будет проведена в срочном порядке. И если не очень больно, подождать согласно плану. После начала карантина я решил проверить, стоит ли ждать - никто не сказал мне, что что-то изменится", - говорит Раймундас, который готовился к операции.

Оставить на произвол судьбы

Житель Купишкес обратился к семейному врачу, который консультировал по телефону, но она не могла ничего сказать о запланированной операции. Тогда пациент с трудом дозвонился в Паневежскую республиканскую больницу. Там ему сообщили, что операция была отменена и будет перерегистрирована в конце карантина.

"Неясно, как долго продлится карантин, и когда он закончится, не один я останусь без операции. Жду ее два месяца, а потом, наверное, полгода. Я представляю, какие ужасные очереди увидят врачи после этого перерыва", - опасается он.

Отец троих детей боится худшего - что его снова накроет страшный болевой приступ, и могут возникнуть осложнения. Его дочь, у которой испортилось зрение, тоже в неведение. Неизвестно, что случилось с глазами девочки, ответа нет, потому что офтальмологи принимают только пациентов, которые нуждаются в срочной неотложной помощи.

Аналогичные проблемы в доме Станиславы, жительницы Паневежского района. Женщина пенсионного возраста зарегистрировалась у офтальмолога в Паневежской консультационной поликлинике после получения направления в конце февраля. Предположительно, у нее глаукома. Женщина должна была посетить специалиста на следующей неделе, но после звонка в приемную Консультационной поликлиники она услышала, что ей придется пройти перерегистрацию после окончания карантина. "Доктор, который написал направление, выписал направление на анализы, я ждала два месяца в очереди. Понятия не имею, когда после карантина я попаду к офтальмологу, мне придется снова сдавать анализы. А что будет с моим глазами?"- испугалась жительница Паневежского района.

"Паневежская консультационная поликлиника работает в соответствии с процедурой, установленной Правительством во время карантина", - подчеркнул Витаутас Ряубишкис, пресс-секретарь Республиканской Паневежской больницы, которая управляет этим медицинским учреждением.

По его словам, медицинские консультации сейчас проходят только дистанционно - по телефону. Прямые контакты прекращены.

"Работа как в консультационной поликлинике, так и в больнице полностью реорганизована. Даже по прибытии в приемное отделение, жители не могут войти внутрь без осмотра на уличном посту. В больнице работают также врачи из консультативной поликлиники, которые входят в состав команд их профильных отделений. Смены организованы таким образом, чтобы не было риска, что кто-то останется без помощи из-за коронавируса", - пояснил пресс-секретарь. В. Ряубишкис заявил, что все запланированные операции, если нет риска причинить вред здоровью, будут выполняться только после карантина.

"Сейчас нужно меньше гадать о том, что будет в будущем. На данный момент так: когда будет другая ситуация, тогда мы ее решим", - сказал В. Ряубишкис.