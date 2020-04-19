Вызвавшая из-за домашнего насилия полицию жена Паксаса не торопится писать заявление

Лайма, жена свергнутого президента Роландаса Паксаса, которая в субботу вызвала полицию по причине домашнего насилия, не спешит писать заявление. В результате решения женщины у сотрудников полиции нет оснований для начала досудебного расследования.

В субботу в полицию сообщили о насилии в ближайшем окружении. Сообщалось, что агрессор - нетрезвый мужчина. Был указан адрес - дом политика Роландаса Паксаса.

"По Единому номеру помощи сообщалось о том, что дома шумит и дерется нетрезвый мужчина", – сказал Матонис.

По прибытии офицерам стало ясно, что, возможно, пьяный Р. Паксас вступил в конфликт с женой. Чем был вызван конфликт, неясно.

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Медики скорой помощи также спешили к дому Паксасов. Женщина отказалась от их помощи, а вот Р. Паксас был доставлен в больницу.

Путаница в конфликте может остаться семейным делом в любом случае. Рамунас Матонис, представитель департамента полиции, говорит, что, если женщина не напишет заявление, то не будет проведено предварительное расследование инцидента.

"Если не установлено явного случая насилия, и лицо не пишет заявление, предварительное расследование не начнется. Согласно действующей процедуре, полиция снова навещает сообщившего через три дня, потому что человек может быть запуган или ему просто нужно время подумать", - объясняет Р. Матонис.

Журналисту Delfi не удалось поговорить с супругой Паксаса. Женщина положила трубку.

Напомним, что в 2003 г. Паксас был избран президентом Литвы. Он является первым президентом в Европе, который был снят с поста путем импичмента.