В Klaipėdos Hospisas бушует коронавирус: есть вероятность, что инфицированы все зафиксирована еще одна смерть, всего в стране - 35 жертв

В воскресенье было созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Клайпедского городского самоуправления в связи с ситуацией в частном доме по уходу за больными Klaipėdos hospisas, где было выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.

Начальник Клайпедской больницы Раса Дагинене, присоединившаяся к собранию, объявила, что в субботу умер один пациент.

Последняя смерть - 35-я смерть в Литве, связанная с коронавирусной инфекцией.

"К сожалению, вчера умер один пациент. У него был рак, и болезнь распространилась на легкие и таз. Мы записали диагноз COVID-19, а рядом с ним - диагноз рака", - сказал Р.Дагинене.

Она сказала, что состояние всех других инфицированных стабильное.

В субботу в частном доме по присмотру за больными Klaipėdos Hospisas коронавирус установили у 30 пациентов и 10 членов персонала. В воскресенье решалось, как изолировать здоровых людей, и кто будет ухаживать за больными.

Тех, кто не заразился, думают перевести

По вчерашним данным, 8 человек, проходивших лечение в Klaipėdos Hospisas, коронавирусом не заразились. На встрече обсуждалось, как их отделить от 30 заразившихся пациентов.

Проблема в том, что практически невозможно правильно изолировать неинфицированных людей в самих больничных помещениях.

"Есть один процедурный кабинет. Питание предоставляется через одну комнату. И есть один кабинет для персонала, больше их оборудовать из-за нехватки помещений сложно", - сказал Вильярас Рейгас, директор Клайпедского центра паллиативной помощи и семейного здоровья.

Во время встречи было предложено переместить неинфицированных лиц хотя бы временно в частные дома престарелых, которые будут открыты в Кретинге.

"Есть возможность изолировать 27 пациентов. До карантина им удалось самостоятельно оценить гигиену, прибыли специалисты, но после объявления карантина процесс остановился", - ответил В. Рейгас на то, почему этот дом по уходу за больными еще не был открыт.

В ходе беседы также было упомянуто о возможности для семей брать своих родственников на попечение, так как такое желание уже выражалось.

Нехватка персонала

Еще одна проблема, которую пытались решить на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, заключалась в том, что в соответствии с правилами в Klaipėdos Hospisas не осталось ни одного сотрудника, который мог бы ухаживать за инфицированными, поскольку все они уже имели контакт с больными, поэтому должны изолироваться.

"Необходимо изолировать абсолютно всех сотрудников, до единого. Потому что в течение этого времени, поскольку эти людя лежат уже давно, они все находились в контакте", - сказал В. Рейгас.

Он говорил, что в Кретинге есть три работника, которые могут прийти на работу в больницу, но работники, которым предлагают идти на работу, боятся очага вируса, несмотря на то, что им предоставляются средства индивидуальной защиты.

Роже Перминене, глава департамента здравоохранения Клайпедского городского самоуправления, подчеркнула, что ситуация с персоналом напряженная.

Есть вероятность, что заражены все

Несмотря на то, что вчера у 8 пациентов Klaipėdos Hospisas коронавирус установлен не был, глава Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал, что существует высокая вероятность того, что все были заражены коронавирусом.

По его словам, восемь неинфицированных пациентов Klaipėdos Hospisas еще не прошли повторное обследование.

"Их нужно проверить повторно. Но поскольку они лежали в одной палате, за исключением одного, находящегося в одноместной, вероятность того, что все они были заражены, очень высока", - сказал В. Янушонис на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Клайпедского муниципалитета.