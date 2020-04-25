Литовка в Америке осталась без работы: надеюсь, у государства хватит денег

США по-прежнему лидируют в мире по числу зараженных коронавирусом. COVID - 19 здесь инфицированы более 870 000 человек, число скончавшихся превысило 50 000. На первом месте по штатам в этом печальном рейтинге занимает Нью-Йорк, за ним следует Нью-Джерси и Массачусетс.

Литовка Раймонда проживает в Чикаго последние 25 лет и работает ассистентом стоматолога в небольшой частной клинике. Штат Иллинойс, столицей которого является Чикаго, по масштабам распространения болезни находится на седьмом месте в стране — здесь 29 000 заболевших, 1260 человек умерло.

Почти ежегодно Раймонда возвращается в Литву летом, чтобы навестить родственников и друзей. Однако в этом году традиционная встреча, скорее всего, не состоится.

"У нас в стране уже 22 миллиона безработных, и я в их числе. Работы нет уже месяц. Было большой проблемой зарегистрироваться на получение пособия, и я даже до конца не уверена, что получу его. Я слежу за статистикой, так вот, во время первой волны было зарегистрировано 3 миллиона безработных, в ходе второй — 6 миллионов, а теперь уже третья волна", - рассказывает в интервью DELFI уроженка Вильнюса.

Надеюсь, у государства хватит денег

Foto: Zuma Press / Scanpix





Частная чикагская клиника, в которой работает Раймонда, в данный момент оказывает своим клиентам только необходимую медицинскую помощь, все остальные работники с 15 марта не работают.

"Я зарегистрировалась как временно безработная, как и мои коллеги. Что нам обещают? Это будет минимальная выплата - около 700-800 долларов в месяц. Проблема ещё в том, что после того как ты обратился за пособием, ещё минимум три-четыре недели надо ждать, пока они получат всю информацию и проверят её. Я очень надеюсь, что несмотря на такой большой наплыв, у государства хватит денег эти пособия выплатить. Когда я подавала на пособие, мне удалось только с пятого раза ввести свои данные, потому что сайт департамента постоянно зависал. Люди уже кто ночью, кто рано утром пытались зарегистрироваться, потому что в другое время сделать это было просто невозможно. И даже сейчас я на 100% не уверена, что это пособие мне выплатят. Кроме того, пообещали выплатить более 1000 долларов, но я эти деньги тоже пока не получила", - говорит литовка.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

"Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне", - сказал он. По словам американского лидера, речь идет о постепенной отмене санитарных ограничений: за последнюю неделю на 30% территории США не отмечалось новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Раймонда считает, что такое решение несвоевременно, сейчас не стоит спешить снимать ограничения.

"Трамп порывается открыть страну, у него мечта сделать это до 1 мая, но я считаю, что это нереально. Мы сейчас лидируем по масштабу заболеваемости. Америка лидирует по всем показателям, в Нью-Йорке вообще очень сложная ситуация. Так что все это ещё рано, но президент собирается уже всех выпустить на работу, хотя очевидно что если сейчас все выйдут на работу, то вирус в форточку не улетучится. И тогда огромный всплеск возможен летом. У нас губернатор Иллинойса Джей Прицкер — демократ, но достаточно консервативный человек, я надеюсь, что он не пойдёт на это, ведь и главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи, врач итальянского происхождения, советуют подождать", - делится соображениями Раймонда.

Средства защиты — только в русском магазине





Как констатирует Раймонда, в стране открыты только аптеки и продовольственные магазины. Многие люди пользуются доставкой продуктов на дом, однако в последнее время из-за большого наплыва клиентов, онлайн-система супермаркетов и торговых сетей начала давать сбои.

"В американских магазинах не так все просто. Там в принципе можно расплатиться через интернет и они организуют доставку, но работники не были обеспечены масками и защитными средствами и поэтому вышли на забастовку, но сейчас, вроде бы, они своего добились и могут работать, но доставка опаздывает", - продолжает рассказ литовка.

Местные восточноевропейцы, констатирует Раймонда, предпочитают греческие, русские, польские магазины, но доставка в этих магазинах не предусмотрена.

"Две недели назад я пошла в греческий магазин, это довольно дорогой магазин, но меня поразило то, что работники были без масок, и люди там не соблюдали дистанцию. Они тратят большие деньги на украшения, там например, стоит красивая лондонская телефонная будка, но что касается безопасности, все было не идеально. Пошла я в русский магазин, он такой попроще, для рабочего человека, но там люди соблюдают дистанцию, работники в масках, совсем другая атмосфера, видно, что люди заботятся о безопасности. А рядом с моим домом есть польский магазин, но поляки не думают вообще ни о чем. Так что выбор небольшой, я хожу в русский магазин", - говорит Раймонда.

Не надо спешить открывать Америку

Čikaga





Недавно женщина выбралась на прогулку и заметила, что люди в округе соблюдают дистанцию. Раймонда живет в районе, где проживают в основном американцы и они дисциплинированы - ходят в масках и при приближении соблюдают дистанцию

"В Иллинойсе уже почти 30 000 зараженных и более 1000 погибших, это большие цифры. Надо сказать, что многие Трампа критикуют за то, что он несколько опоздал с мерами и карантином, надо было это сделать раньше. Трамп закрыл международное сообщение, хотя мог сделать это раньше, кроме того, ему предлагали закрыть авиасообщение по стране, в особенности с зараженными штатами - это штаты Калифорния, Нью-Йорк, Вашингтон, Иллинойс, но он этого не сделал, просто предложил людям соблюдать карантин. Он не хочет брать на себя ответственность, поэтому сейчас предоставил губернаторам право решать - выпускать людей на работу или нет, открывать школы и университеты или нет. Надо сказать, что наш губернатор вообще-то не из горячих парней, надеемся, что он не примет решение открыть штат", - рассуждает жительница Чикаго.

Раймонда беспокоится, что если ей придется выйти на работу, где предусмотрен близкий контакт с людьми, она может заразиться от них коронавирусом.

"Я считаю, что при всей этой катастрофической ситуации с экономикой всё-таки не стоит спешить, надо выждать и побыть в карантине. Не стоит подвергать людей опасности, потому что эпидемия может вернуться, может начаться вторая волна, и в таком случае страдать придётся не один месяц и не два, а гораздо дольше", - уверена литовка.

CNN: Трамп опоздал с реакцией





За последние несколько недель президент США несколько раз подчеркнул, что стране удалось вовремя отреагировать на эпидемию. Однако телеканал CNN подчеркивает, что в то время, как в январе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию, Трамп большую часть января и февраля потратил на то, чтобы "приуменьшить опасность и делать ненаучные прогнозы". 11 марта ВОЗ объявила о глобальной пандемии, а к концу месяца число зарегистрированных случаев в США резко превысило 100 000 человек.

Более того, недавно президент Дональд Трамп сообщил, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений. По его словам, план включает в себя три фазы.

"Мы не откроем все сразу. Один осторожный шаг за раз. Некоторые штаты смогут открыться раньше других", - сказал Трамп, подчеркнув, что во время процесса снятия санитарных ограничений власти призывают граждан по-прежнему придерживаться мер предосторожности, соблюдать нормы социальной дистанции и оставаться дома в случае плохого самочувствия.

Он также уверен, что США прошли пик заражения коронавирусом, а проведенные им телеконференции с представителями бизнеса дали много хороших идей "о том, как безопасно перезагрузить экономику". Губернаторы 20 штатов с небольшим количеством случаев коронавируса считают, что они готовы к перезагрузке экономики к намеченной президентом дате, тогда как губернаторы в наиболее пострадавших от коронавируса штатах - Нью-Йорке, Калифорнии, Луизиане, Нью-Джерси, Массачусетсе и Мичигане - считают, что перед отменой ограничений необходимо массовое тестирование американцев на коронавирус, сообщает Newsru.com.

В то же время крупнейшие банки страны ждут катастрофического обвала американской экономики - на 40%. В апреле из-за закрытия предприятий и карантина страна потеряет порядка 25 миллионов рабочих мест. На протяжении всего второго квартала работы будут лишаться минимум по миллиону американцев в месяц.

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