В Литве – еще 59 новых случаев коронавируса
aA
ru.DELFI.lt
19.апреля 2020 09:49
Согласно данным, собранным Национальной лабораторией общественного здравоохранения (НЛОЗ) на 19 апреля, за последние сутки было зафиксировано 59 новых случаев коронавируса.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Литве в настоящее время составляет 1298.
По данным НЛОЗ, в субботу было проверено 5 219 образцов. Всего было проверено 64035 образцов.
Эти данные были собраны во всех лабораториях, в которых проводятся эти исследования.
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