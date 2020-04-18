COVID-19 в Беларуси. Все на субботник, школьникам – за парты, к параду – продолжать готовиться

На фоне призыва выйти на субботник 25 апреля, подготовки к параду на 9 мая, заявления Лукашенко о том, что школьникам пора вернуться за парты с продленных на неделю каникул, 18 апреля Минздрав не сообщил о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.

17 апреля их было 4779 (+575 за предыдущие сутки с 16 на 17 апреля). Власти продолжают упрекать журналистов за неадекватную оценку ситуации в стране.

На минувшей неделе ВОЗ вновь выразил озабоченность в связи с ростом инфицированных коронавирусом в некоторых странах. Среди них названа и Беларусь.

Между тем, белорусская реальность плохо стыкуется с картинкой государственных телеканалов. На экранах – бодрые рапорты чиновников, заверения, что никто ничего не скрывает, государство изо всех сил делает все, что может. И главное – ничего не скрывает.

Кто и как умножают панику и вынуждает не доверять данным о количестве заболевших и умерших?

О том, сколько сегодня в Беларуси зараженных коронавирусом, можно лишь предполагать, исходя из недавнего заявления министра здравоохранения Владимира Караника: «В целом по стране тенденция прироста случаев COVID-19 остается на прежнем уровне — примерно 500 человек в сутки».

А также из рапорта Минздрава о том, что в отношении 510 пациентов «проводится уточняющая диагностика».

Нужно ли прибавить 510 или 500 к 4779 инфицированным по данным на 17 апреля? Зараженных 5 289 или сколько?

Заголовки информационных лент 18 апреля:

«Министерство здравоохранения опубликовало абракадабру вместо статистики».

«Минздрав выпустил очень странные и запутанные данные о заболевших. Их стало меньше?»

«Сегодня Минздрав выкатил несколько цифр, которые в сумме дают меньше, чем было вчера. ВОЗ со своими рекомендациями и весь мир с их практическим опытом идут своей дорогой».

«Минздрав дал странную цифру по количеству заболевших коронавирусом в Беларуси».

С момента начала эпидемии в Беларуси о количестве инфицированных коронавирусом и умерших, в том числе и с этим диагнозом, Минздрав не сообщал регулярно, а раз в несколько дней. Потом ведомство усложнило задачу, предложив журналистам вычитать и складывать. Чередой пошли сводки, где в рандомном порядке указывали количество сделанных тестов, число госпитализированных, «реально больных – то есть находящихся в данный момент на лечении», выздоровевших, выписанных – однажды, в том числе и в морг, находящихся на аппаратах ИВЛ.

Последнюю неделю – после отъезда миссии ВОЗ - указывали общее количество заболевших и умерших.

17 апреля не сообщили количество пациентов на ИВЛ. О том, что их 99 сказал Лукашенко в эфире госТВ.

В субботу, 18 апреля, Минздрав по сути закрыл статистику по количеству инфицированных и находящихся на ИВЛ, сообщив, что «на стационарном лечении находится 3282 человека». Смертей 45. В отношении 510 пациентов проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 458 пациента. Проведено 92 709 тестов.

Через некоторое время после публикации Минздрав поправил свой рапорт, добавив, что "часть пациентов находится на амбулаторном лечении".

Означает ли это, что Минздрав не контролирует и не считает «находящихся на амбулаторном лечении», или пытается вписаться в заявление Лукашенко о том, что в Беларуси нет лавинообразного роста инфицирования коронавирусом, - вопрос без официального ответа.

«…у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер…»

«Коронавирус - это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», - заявляет Лукашенко.

«На «Титанике» тоже никто не умер от айсберга – все либо утонули, либо замёрзли в ледяной воде. Логика та же», - пишет Дмитрий Растаев. По его мнению, «в Беларуси аналогия выглядит наиболее полно и выпукло».

Мировая пресса тиражирует странные, возмутительные, смешные, - тут уж кому как больше нравится - высказывания белорусского лидера. Сам же он укоряет журналистов, мол, шуток не понимают. Достается и местным негосударственным СМИ, за которыми он поручил присматривать главе КГБ, а особенно – российским.

Поводов для комментариев из России Лукашенко уже дал немало. 17 марта правильность выбранной Беларусью антивирусной стратегии он подкрепил своим взглядом на необъявленный карантин в России: «Это хаос, это бардак - то, что происходит у соседей…. Супербогатый город, девять миллионов человек, Москва захлебнулась. Почему? Потому что у них не хватило мощностей в больницах. У них столько заболевших, что они не могут переваривать…».

Bresto Dinamo futbolo sirgaliai ir Aleksandras Lukašenka Foto: DELFI montažas / Scanpix

В некоторых российских СМИ примерно в такой же тональности говорят о Беларуси. Белорусскому агитпропу приходится отстреливаться на два фронта – по журналистам местным и зарубежным. Зацепок для вербальных боев предостаточно. Правда, белорусский агитпроп уступает вышколенному российскому. Его попытки поддержать линию Лукашенко вряд ли убедительны.

Так, журналист белорусского Столичного телевидения Григорий Азаренок называет пандемию «коронабесием» и на полном серьезе заявляет:

«Немногие сохраняют мужество, демонстрируют волю и характер. Среди таких – Президент нашей страны. За Беларусью сейчас следят во всем мире. И завидуют. Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня подросток, закрывшая лицо под маской. А гордая республика-партизанка. Впереди юбилей Победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию».

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Иная реакция на заявления Лукашенко у врачей, которые лечат и, по выражению того же агитпропа, «героически сражаются». Их героизм часто обратная сторона невыполнения нанимателями (читай государством) своих прямых обязанностей.

«У нас кто-то посмеивается над высказываниями главы государства. Кому-то совсем не до смеха. Ситуация везде по стране разная. Даже просто находиться в многослойной спецодежде всю смену очень тяжело. Но мы как лечили, так и будем лечить всех, по мере возможности всем оказываем необходимую помощь. Другой вопрос, что возможности врачей и условия везде очень разные. Коллеги из некоторых регионов говорят, что там все гораздо хуже, чем в столице», - рассказывает Наталья, врач одной из минских больниц.

Основания не доверять официальной статистике, по ее словам есть, но какова она на самом деле, работающие с пациентами врачи не всегда знают даже по своим больницам:

«Многое зависит от начальства - и больничного, и местных чиновников, отвечающих за здравоохранение и не только. Если все же верить официальной статистике, общая картина в Беларуси мало отличается от того, что мы наблюдаем в некоторых странах, - с учетом перепрофилирования больниц и решения выписывать под наблюдение тех, у кого течение болезни не тяжелое, места в больницах в Минске точно есть. Хватит ли их на всех, кто еще заболеет, и хватит ли мест в отделениях интенсивной терапии и реанимациях, будет зависеть от развития ситуации.

Знаю, что волонтеры уговаривают врачей сообщать, где чего не хватает в больницах. Знаю, что помогли они очень многим - со спецодеждой, поиском жилья, чтобы не возвращаться домой в страхе заразить семьи. Но знаю и то, что есть распоряжения некоторых главврачей о том, чтобы в с волонтерами дело не имели, во всяком случае - с «неправильными».

«Правильные» – это, например, от БРСМ, аналог государственного советского комсомола. «Неправильные» - от стихийно организовавшихся инициатив, никак с государством не связанных. Например, группа инициативных граждан, которые организовали сборы в поддержку медиков на странице https://bycovid19.com/ .

Между тем, в чатах для врачей количество обращений-просьб о помощи из больниц в разных регионах Беларуси по-прежнему много и сегодня. Последнее время их больше в небольших городах, где, судя по всему, вряд ли ожидали вспышки заражения коронавирусом. Впору с сожалением вспомнить информационный фон месячной давности, в котором пандемию государственные СМИ и белорусский лидер представляли как нечто, что не страшнее обычного гриппа.

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Во второй половине дня 18 апреля пошутить над Минздравом, закрывающим статистику о количестве зараженных коронавирусом, а на самом деле помочь медикам, решил минский стендап-комик Дмитрий Нарышкин. На сайте molamola.by он инициировал сбор денег на покупку вычислительной техники для Минздрава. Все вырученные деньги будут переданы в проект https://bycovid19.com на закупку средств индивидуальной защиты для белорусских врачей.