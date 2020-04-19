Президент Литвы поздравил православных верующих с праздником Пасхи

Президент Литвы обратился с поздравлением к верующим Литвы, которые в эти дни отмечают праздник Воскресения Христова. Гитанас Науседа отметил, что Пасха пришлась на трудное время, но это праздник надежды, побуждающий задуматься о вечном и незыблемом.

Глава Литвы выразил уверенность в том, что после всех дней напряженности гражданское общество стало более сплоченным, более заботливым и более ответственным, и пожелал верующим согласия, благополучия, здоровья и счастья.

Дорогие сограждане!

Этот Светлый праздник Пасхи вы встречаете не так, как обычно: одни – в узком семейном кругу, а кто-то, может быть, в одиночестве. Это сложное и трудное время для всех нас.

Мы прошли через испытания, но вместе с тем мы заново открыли в себе то, что важнее временных ограничений – сплоченность, общность, заботу друг о друге, помощь близким и незнакомым людям.

Пасха – это праздник Воскресения и надежды, он побуждает нас задуматься о вечном и незыблемом.

Я верю, что после всех этих дней напряженности, неопределенности и временных трудностей Литва станет более сильной. Но самое главное – наше гражданское общество стало более сплоченным, более заботливым и более ответственным.

Христос воскресе! Пусть эта добрая весть сделает более светлой нашу жизнь! Пусть в ваших семьях царит согласие и благополучие, пусть ежедневный труд будет содержательным и интересным! Будьте здоровы и счастливы!

В воскресенье православные верующие отмечают Пасху, однако в этот один из самых главных религиозных праздников богослужения в храмах из-за карантина проходят за закрытыми дверями. В Литве сейчас проживает более 100 000 православных.

В связи с введением карантина, богослужения будут временно совершаться при закрытых дверях храма без присутствия прихожан.

Исповедаться и причаститься можно в индивидуальном порядке по согласованию со священником. Вне богослужений храмы будут открыты ежедневно для частной молитвы и подачи поминовений.