По словам Лингене, если бы не Vilnika, то новых случаев было бы 38: "Если считать положительные данные на 1000 образцов, это было бы 0,7%, обычно у нас бывает 0,6, 0,9%, поэтому данные не были бы исключительными. Но если считать с Vilnika, это уже 1,6%, но меня такой рост не удивляет: прогнозы по первым случаям показали, что заразилось много людей".

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Сейчас проверены 217 из более 300 работников Vilnikа, планируют проверить всех. По словам Лингене, то, что из 217 заболели 52 показывает, что решение об изоляции и проверке всех жителей было правильным.

"Мне кажется, сейчас общество поймет, насколько быстро распространяется инфекция, буквально в геометрической прогрессии. Сейчас даже нет ни технических, ни физических возможностей проверять контакты всех заболевших, речь идет о сотнях и тысячах, когда есть 52 больных", – сказала она.

В субботу в городке планируют взять образцы у 200 жителей, в воскресенье у 400. "Надо посмотреть, удастся ли зазвать людей, чтобы пункты не стояли пустыми, посмотреть, чтобы логистика работала", – сказала Лингене.

Надо ли изолироваться тем, кто получил отрицательный ответ? "Вообще, если ответ отрицательный изоляция не нужна. Но если речь идет о работнике Vilnikа, у которого был контакт, то даже после отрицательного ответа он должен оставаться в изоляции, но всю информацию ему должны предоставить специалисты, до когда", – сказала Лингене.

Еще одна причина большого числа выявленных случаев - рекордное количество проверенных образцов 5715. "Мы говорили, что 5000 в день - это хорошо, мощности лабораторий превзошли все ожидания. Это настраивает на оптимистичный лад, мы увидим больше бессимптомных вариантов", – заметила она.

Лингене считает, что результат пасхальных выходных оценивать пока рано: "Еще не прошла полная неделя, а инкубационный период 6-7 дней, но может быть и 14 дней. Поэтому оценивать пока рано".