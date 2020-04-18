Минздрав Литвы представил новую информацию для жителей Неменчине: применяются жесткие меры

Минздрав Литвы представил новую информацию для жителей Неменчине о том, что они должны делать. Поскольку ситуация постоянно меняется, людей призывают следить за информацией Национального центра общественного здравоохранения и выполнять его указания.

Все, у кого был контакт с больными – обязаны изолироваться

Те жители, у которых был контакт с больными, обязаны самоизолироваться. Они не могут выходить из дома. На место, где будут брать образцы, их будут доставлять организованно. Это значит, что сами они ни под каким предлогом не могут покидать место жительства. Со всеми этими людьми специалисты НЦОЗ связались индивидуально.

У кого не было контактов – должны избегать любых контактов

Те жители, у которых не было контактов, у которых нет никаких симптомов, пройдут профилактическую проверку. Им не надо изолироваться. Однако жителям рекомендуют избегать любых контактов как по дороге на работу, так и во время посещения магазинов или аптек. Важно соблюдать требования карантина, беречь себя и других, пользоваться средствами защиты, выполнять другие требования. Иными словами, если человека проверят, и инфекции не будет, это не значит, что если выяснятся какие-то контакты или иные обстоятельства, ему не придется изолироваться. Поэтому жителей просят проявить ответственность. Тем более, что с учетом масштаба распространения болезни в Неменчине, ситуация вскоре может измениться, поэтому жители должны следить за информацией НЦОЗ.

Проверяют всех взрослых

Минздрав сообщает, что профилактически проверяют всех взрослых жителей Неменчине, т.е. всех, жителей старше 18 лет. Дети в эту друппу не входят.

В Неменчине действуют строгие ограничения

В Неменчине полиция и специалисты НЦОЗ проводят жесткий контроль. Если люди отказываются от госпитализации или не соблюдают изоляцию, их госпитализируют или изолируют принудительно.

Кроме того, если потребуется для управления ситуацией в Неменчине привлекут армию.

Минздрав напоминает, что Неменчине закрыта с 7 ч. 16 апреля до 24 ч. 23 апреля.