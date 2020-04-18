Жительница Укмерге возмущена: получила штраф за то, что сняла маску на безлюдной улице

С порталом Delfi связалась жительница Укмерге (имя и фамилия редакции известны), которая рассказала, что получила штраф в размере 250 евро за то, что на короткое время сняла маску на безлюдной улице. Кроме того, она была возмущена тем, что полицейские, которые разговаривали с ней через открытое окно автомобиля, были без масок.

Женщина рассказала, что пятничный поход на работу обошелся ей в 250 евро. "Автобусы не ходят, я и решила идти пешком. Сильный ветер дул в лицо, дышать в маске было тяжело, вокруг не было ни души, я и стянула маску, она висела у меня на шее. Поскольку рядом никого не было, я думала, что ни меня никто не подвергает опасности, ни я ни для кого опасности не представляю. Но мне такое решение стоило 250 евро", – рассказала женщина.

По ее словам, к ней подъехал полицейский экипаж, ее спросили - где маска, и несмотря на то, что женщина сразу надела маску и объяснила, что сняла ее ненадолго и только потому, что людей на улице не было, ей все равно выписали штраф.

"Они ведь могли просто сделать мне предупреждение, я бы больше такую ошибку не допускала. Но нет, мне назначили штраф, а себе нет, сами-то были без масок. Они общались со мной через открытое окно в машине, вед в таком случае, если у них COVID-19, они могли заразить меня. Почему граждан штрафуют сразу, а на полицейских это не распространяется?", – возмущалась женщина.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что он связался с начальником Укмергской полиции , который заверил, что такого не могло быть, или же, он считает, что женщина о чем-то умолчала.

"Может быть, она уже получала предупреждение, ведь и полиции есть список таких людей, или же грубо не выполняла требования, не слушала, что ей говорят полицейские", – предположил он, подчеркнув, что наказывают только тех, кто явно не выполняет требования и не обращает внимание на предупреждение.

По его словам, полицейские в машине могут быть без масок, но когда они выходят из авто, обязаны их надевать.